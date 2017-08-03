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Василевский вслед за Мирным вышел в 1/2 финала турнира в Австрии

  • 3.08.2017, 22:15
Андрей Василевский

Сразу два белорусских теннисиста вышли полуфинал турнира Generali Open.

Белорусский теннисист Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо вышли в полуфинал турнира Generali Open в австрийском Кицбюэле (призовой фонд - 482 тыс. евро), передает БелТА.

Сегодня в матче 1/4 финала парного разряда белорусско-чилийский тандем одолел аргентино-чилийский дуэт Орасио Себальос / Джулио Перальта - 3:6, 6:3, 10:8.

Ранее полуфиналистами этих соревнований стали белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд.


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