Привет, 90-е. Кто в Беларуси строит «замки» и «церкви» со шпилями? 4 3.08.2017, 22:31

Журналисты нашли в Минске огромное количество коттеджей в стиле 90-х.

Все-таки глобальная сеть открыла нам глаза на жизнь, ее уровень, а также на архитектуру и дизайн. Это сейчас Минск наполняется современными коттеджами с плоскими крышами, большими окнами и приятной цветовой гаммой. Лет 20 назад взгляды на архитектуру у белорусов были совсем другими. Realt.by проехалcя по местам с коттеджной застройкой и остановили свой взгляд на самой странной застройке: домах-замках и постройках, больше похожих на католические церкви и заброшенные дома из 90-х.

Начали мы свое путешествие с поселка Валерьяново, который находится в двух километрах от МКАД в логойском направлении. В 90-е здесь начали выделять участки под индивидуальное строительство. За почти 30 лет деревня стала местом элитной коттеджной застройки с самыми дорогими домами в Минском районе. Хотя, если проехать вглубь, то можно встретить и обычные домики, больше напоминающие дачи. Здесь даже огороды есть.

Кроме обычных коттеджей без претензии на архитектурное достояние есть здесь и шедевры моды 90-х — дома-замки, которые сегодня нас так веселят. О вкусах не спорят, просто интересно наблюдать, как они поменялись за относительно небольшой промежуток времени.

Далее, направляемся в Боровляны — четыре километра от МКАД. Для большинства жителей Минска границы с этим населенным пунктом давно стерты. Уже на въезде в Боровляны мы увидели несколько построек, очень точно отражающих архитектурный стиль 90-х. Этакие кирпичные замки-гиганты.

Направляемся к Цнянскому водохранилищу. Здесь расположилась вереница разнокалиберных коттеджей, выполненных в самых разных архитектурных стилях. «Замки» из 90-х мы здесь тоже нашли.