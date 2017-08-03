Оппозиция планирует новые протесты 1 3.08.2017, 22:49

В ответ на репрессии независимых профсоюзов политики организуют несколько акций протеста.

Вчерашний разгром офиса Независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности мгновенно вызвал реакцию демократической общественности, передает «Белсат».

«Мы обратились к зарубежным партнерам Лукашенко. Мы обратили их внимание на то, что происходит, когда они идут на уступки», – подчеркнул один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

На специальное совещание в Минске прибыли представители известных политических и общественных организаций. Главный вопрос: как не допустить уничтожения сообщества, которое активно помогает белорусам отстаивать права.

«Мы приняли сегодня заявление против действий власти и в поддержку независимых профсоюзов. Мы приняли решение провести несколько акций протеста против брутальных действий власти», – поделился планами политик и поэт Владимир Некляев.

Ситуация остается чрезвычайно серьезная

В следственном изоляторе остается бухгалтер организации Игорь Комлик.

Вчера председателя профсоюза РЭП Геннадия Федынича отпустили после допроса. Ранее его задержали работники Департамента финансовых расследований, переодетые в сантехников. У главы профсоюза описали имущество.

Геннадию Федыничу и Игорю Комлику грозит до семи лет заключения и конфискация имущества. Теперь они фигуранты уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.

По информации Комитета государственного контроля, руководители организации с целью «личного обогащения открыли от имени профсоюза счета в иностранных банках». Федынич решительно опроверг это.

Власти мстят за протесты нетунеядцев

Представители демократической общественности уже сегодня не сомневаются, что это дело полностью политическое. Мол, власти отомстили независимому профсоюзу, между прочим, за протесты нетунеядцев в этом году.

Правозащитники и политики говорят о планируемом наступлении на независимые профсоюзы с целью предотвратить новую волну протестов, которая может начаться осенью. Накануне обыски прошли не только в Минске, но и в Солигорске, в региональном отделении Белорусского независимого профсоюза, а также в квартирах профсоюзных активистов.