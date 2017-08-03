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Американский генерал: РФ «недостаточно прозрачна» с учениями в Беларуси

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  • 3.08.2017, 22:59

США пристально следят за подготовкой к российско-белорусским военным учениям «Запад-2017».

Как заявил агентству Reuters 3 августа командующий американскими силами на учениях в Европе генерал Джон Хили, Москва «недостаточно прозрачна», так как не пригласила западных наблюдателей, тогда как российские представители присутствовали на недавних манёврах США и НАТО в Черноморском регионе.

Генерал рассказал, что в ответ на возрастание угрозы агрессивных действий со стороны России - США в 2018 году планируют провести с союзниками по НАТО 11 крупных учений наземных сил, авиации и флота.

Ранее сообщалось, что в намеченных на 14-20 сентября учениях «Запад-2017» на территории России и Беларуси примут участие до 13 тысяч военнослужащих и 680 единиц боевой техники.


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