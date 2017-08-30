Наводнение в Техасе: вода начала переливаться через дамбу в Хьюстоне 1 30.08.2017, 7:35

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Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в Техасе и Луизиане.

Из-за проливных дождей, принесенных в Техас ураганом "Харви", уровень воды в водохранилище поднялся до критического уровня, и вода начала переливаться через дамбу Аддикс в Хьюстоне, сообщает ВВС со ссылкой на власти штата.

Фото: getty images

Ранее инженеры уже начали сброс воды, чтобы предотвратить затопление находящихся около водохранилища районов. Однако во вторник, по словам главы штаба по ликвидации последствий наводнения Джеффа Лиднера, вода поднялась выше максимального подпорного уровня.

President Trump arrives in Texas to survey Hurricane Harvey damage and ongoing relief efforts https://t.co/qCggmLA0Dx pic.twitter.com/ye00kb5zZ4 — CNN (@CNN) 29 августа 2017 г.

В штат Техас, где более 30 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома, во вторник прибыл президент США Дональд Трамп, чтобы оценить масштабы бедствия. Как ранее сообщил Белый дом, Трамп также возможно посетит еще один пострадавший от наводнения штат - Луизиану.

По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни в Техасе наводнение, вызванное ураганом "Харви", будет только усиливаться. Затяжные ливни продолжались трое суток и, согласно прогнозу, дожди в ближайшее время не прекратятся.

Власти Хьюстона готовят дополнительные временные убежища, чтобы разместить пострадавших от наводнения. Об этом во вторник сообщил мэр города Сильвестр Тернер.

Согласно распоряжению властей, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях должно "как можно скорее" организовать спальные места и поставку еды для 10 тысяч человек, пострадавших от наводнения в Хьюстоне и соседних населенных пунктах.

Конгресс-центр имени Джорджа Брауна в Хьюстоне, который был превращен во временное убежище, может принять только 5000 человек. Однако уже во вторник в нем были размещены около 9000 человек.

Фото: getty images

Власти Хьюстона сообщили, что в ближайшее время они сообщат адреса дополнительных центров временного размещения пострадавших.

В округе Бразория, который находится к югу от Хьюстона, было объявлено о срочной эвакуации из-за опасности того, что вода в водемах поднимется до максимально допустимого уровня.

Ураган "Харви", ослабевший до тропического шторма, добрался до штата Луизиана. Столица штата, город Новый Орлеан, серьезно пострадавший в результате урагана "Катрина" в 2005 году, также готовится к наводнению.

Мэр города Митч Ландрю обратился к жителям с просьбой оставаться дома и держаться подальше от дорог.

Наводнение в Хьюстоне приобрело катастрофические масштабы

По данным властей Техаса, в результате шторма погибли по меньшей мере девять человек. При наводнении погибли шесть членов одной семьи, сообщили американские СМИ со ссылкой на родственников, но официально эта информация не подтверждена.

В Хьюстоне, четвертом по величине городе в США, не объявляли эвакуацию жителей из опасений, что она может привести к хаосу и гибели людей, оказавшихся взаперти в машинах на затопленных дорогах.

По данным властей, тысячи людей были спасены, многие из них провели ночь в организованном в центре города приюте для оставшихся без крыши над головой.

Фото: getty images

Метеорологи предупреждают, что на этой неделе количество осадков может вырасти вдвое.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате наводнения.

"Процесс восстановления после причиненного погодой ущерба - это долгий и трудный путь, и федеральное правительство готово к нему", - сказал глава государства.

По словам Трампа, он обсуждал с членами конгресса вопросы финансирования ликвидации последствий наводнения, потому что оно обойдется в значительную сумму.

Трамп также объявил о введении чрезвычайного положения в Техасе и Луизиане. Эта мера позволяет оказывать экстренное финансирование и предпринимать другие шаги, направленные на борьбу с последствиями стихии.

Фото: getty images

Урагану Харви сначала была присвоена 4-я категория сложности, но по мере его продвижения вглубь континента категория была понижена до тропического шторма.

Из Хьюстона и его окрестностей были спасены более 3000 человек. Вертолеты эвакуировали людей с крыш домов.

Хьюстон - четвертый по величине город в США, в нем проживает 2,3 млн человек, а вместе с пригородами численность населения превышает 6,6 млн.

Фото: getty images

Битва со стихией

Губернатор Техаса Грег Эббот распорядился о направлении всех 12 тысяч служащих Национальной гвардии штата для участия в операциях по спасению людей и восстановлению инфраструктуры.

Власти готовятся оказать помощь полумиллиону пострадавших при наводнении, 30 тысяч человек, оставшихся без крова, будут размещены во временных приютах.

Из двух плотин, контролирующих водные потоки главной реки Хьюстона, был осуществлен аварийный сброс воды: в понедельник власти заявили, что открывают плотины Аддикс и Баркер, жертвуя частью домов в пригородах, которые будут смыты, чтобы остановить проникновение воды в центр города.

Национальная метеорологическая служба предупредила, что в среду и четверг ожидается самое сильное наводнение за последние дни, однако где именно резко увеличится уровень воды, пока неизвестно.

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Тысячи домов штата остались без электричества. Закрыты многие школы, закрыты два основных аэропорта Хьюстона.

Корреспондент ВВС Джеймс Кук сообщил из Хьюстона: «Целые пригороды оказались под водой. Магазины закрыты, дороги тоже. Закрыты оба аэропорта. Перемещаться по городу сейчас совершенно невозможно. Выше по течению реки инженеры производят аварийный сброс воды. Они предупредили людей, живущих рядом, чтобы те были готовы к затоплению. Некоторые жители критически высказываются о подготовке властей к шторму, который на прошлой неделе набрал силу в Мексиканском заливе.

В одном из районов жители очень зло отреагировали на сообщение о том, что власти пока не давали им указаний эвакуироваться: они опасаются наступления ночи и быстрого подъема уровня воды».

Синоптики прогнозируют, что в соседнем штате Луизиана может выпасть такое же количество осадков - до 75 сантиметров.

Фото: getty images

В 2005 году штат сильно пострадал в результате урагана "Катрина". Наблюдатели сравнивают нынешнюю ситуацию в штате с той, что сложилась 12 лет назад.

Тогда власти решили разместить людей на трибунах стадиона Superdome. Там в конечном итоге скопилось около 30 тысяч человек, а условия быстро начали ухудшаться.

В затопленном Хьюстоне из-за мародерства ввели комендантский час

В американском городе Хьюстон, пострадавшем от худшего наводнения за всю историю, введен комендантский час.

По словам мэра Хьюстона Сильвестра Тернера, комендантский час необходим для борьбы с мародерством.

Президент Дональд Трамп во вторник приехал в Техас, чтобы лично оценить масштабы разрушений.

"Этот ураган, он эпический. Но знаете, это произошло в Техасе, а Техас со всем может справиться", - сказал президент.

Ранее уровень воды в местном водохранилище поднялся до критического, и вода начала переливаться через дамбу Аддикс.

Комендантский час введен с полуночи до 5 часов утра по местному времени - на неустановленный срок. Под его действие не попадают волонтеры, сотрудники экстренных служб и люди, которым в это время надо добираться на работу или с нее.

По словам Тернера, комендантский час введен для того, чтобы предотвратить воровство в эвакуированных домах.

Ранее городские власти сообщали о случаях мародерства и вооруженных ограблений, а также людях, выдающих себя за полицейских.

Свои дома в городе покинули тысячи жителей.

Дороги в Хьюстоне превратились в реки

Во вторник Национальная метеорологическая служба сообщила, что количество выпавших осадков в Техасе побило новый рекорд для континентальной части США. Специалисты зафиксировали 132 см осадков с пятницы.

Трамп ранее объявил о введении чрезвычайного положения в Техасе и Луизиане. Эта мера позволяет оказывать экстренное финансирование и предпринимать другие шаги, направленные на борьбу с последствиями стихии.

Тем не менее в ближайшие дни проливные дожди, как ожидается, продолжатся.