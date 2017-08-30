Цена на биткоин установила новый рекорд в $4649 8 30.08.2017, 7:44

2,321

Фото: 123rf

Аналитики предсказывают взятие криптовалютой барьера в пять тысяч долларов.

Цена на биткоин установила новый исторический максимум, пробив психологический барьер на уровне 4500 долларов. И даже более того, она пробила уровень в 4600 долларов и достигла своего пика на отметке в 4649 доллара, пишет altcoin.info.

15 августа цена на биткоин преодолела уровень в $4400, но не смогла пробить стену на уровне в 4500 долларов, даже несмотря на то, что капитализация криптовалютного рынка продолжала расти. Ситуация изменилась 29 августа, когда цена внезапно прорвала отметку в 4500 долларов. Почти сразу биткоин преодолел отметку в 4600 долларов. На Bitfinex цена на биткоин выросла до 4649 долларов. Хотя средняя цена согласно данным CoinMarketCap составляет 4603 доллара. Этот рост поднял рыночную капитализацию биткоин до 76 миллиардов долларов, что на 6 миллиардов больше, чем текущая капитализация PayPal.

Биткоин не смог закрепится выше 4600 долларов. Цена на BTC в настоящее время составляет 4,581 доллара США, ежедневный прирост составляет 6%.

Есть много предположений о том, что будет дальше происходить с ценой на биткоин. Например, Шеба Джафари из Goldman Sachs, которая основывает свои прогнозы на теории волн Эллиота, считает, что цена достигнет уровня в 4800 долларов, после чего биткоин рухнет примерно до 2200 долларов. Другие - более оптимистичны. Сегодня утром Макс Кейзер написал в твиттере, что, по его мнению, цена на биткоин "вероятно, сломает барьер в 5 000 долларов на этой неделе".

#Bitcoin will probably break $5,000 this week, starting a new media blitz, creating new wave of buyers who'll power price toward $10,000. — Max Keiser (@maxkeiser) 29 августа 2017 г.

Он ожидает, что новый рекорд вызовет новую волну интереса со стороны медиа. Внимание СМИ, в свою очередь, приведет к новой волне покупателей, которые поднимут цену до 10000 долларов. Такое мнение совпадает с прогнозом Ронни Моаса, который недавно заявил, что к середине 2018 года цен ан биткоин вырастет до 7500 долларов.