Лукашенко провел «чистку» верхушки МВД и Госвоенпрома 23 30.08.2017, 7:52

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Диктатор подписал два важных кадровых указа.

Геннадий Смольский освобожден от должности заместителя председателя Государственного военно-промышленного комитета. Соответствующий указ № 308 Лукашенко подписал 29 августа. Об этом сообщает его пресс-служба.

Смольский освобожден от должности в связи с сокращением численности работников.

Также правитель сократил численность заместителей министра внутренних дел. Это предусмотрено его указом № 309.

В соответствии с документом в МВД будут состоять на службе четыре заместителя министра, в том числе первый заместитель министра — начальник криминальной милиции, заместитель министра — начальник милиции общественной безопасности, заместитель министра — командующий внутренними войсками, заместитель министра.

Указ принят в целях «совершенствования деятельности органов внутренних дел».

На данный момент у министра внутренних дел насчитывается пять заместителей: командующий внутренними войсками, начальник департамента финансов и тыла, заместитель министра внутренних дел по идеологической работе и кадровому обеспечению, начальник милиции общественной безопасности и первый заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции.

Судя по всему, сокращена должность заместителя главы МВД по идеологии либо начальника департамента финансов и тыла. Сейчас эти должности занимают Александр Кобрусев и Виктор Дубовец соответственно.