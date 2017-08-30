закрыть
30 августа 2017, среда, 11:40
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лукашенко провел «чистку» верхушки МВД и Госвоенпрома

23
  • 30.08.2017, 7:52
  • 13,809

Диктатор подписал два важных кадровых указа.

Геннадий Смольский освобожден от должности заместителя председателя Государственного военно-промышленного комитета. Соответствующий указ № 308 Лукашенко подписал 29 августа. Об этом сообщает его пресс-служба.

Смольский освобожден от должности в связи с сокращением численности работников.

Также правитель сократил численность заместителей министра внутренних дел. Это предусмотрено его указом № 309.

В соответствии с документом в МВД будут состоять на службе четыре заместителя министра, в том числе первый заместитель министра — начальник криминальной милиции, заместитель министра — начальник милиции общественной безопасности, заместитель министра — командующий внутренними войсками, заместитель министра.

Указ принят в целях «совершенствования деятельности органов внутренних дел».

На данный момент у министра внутренних дел насчитывается пять заместителей: командующий внутренними войсками, начальник департамента финансов и тыла, заместитель министра внутренних дел по идеологической работе и кадровому обеспечению, начальник милиции общественной безопасности и первый заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции.

Судя по всему, сокращена должность заместителя главы МВД по идеологии либо начальника департамента финансов и тыла. Сейчас эти должности занимают Александр Кобрусев и Виктор Дубовец соответственно.


Мнение

Послушай Лукашенко и сделай наоборот
Послушай Лукашенко и сделай наоборот Леонид Злотников
Как консолидировать нацию
Как консолидировать нацию Николай Статкевич
Какими будут перемены в Беларуси?
Какими будут перемены в Беларуси? Евгений Афнагель
А што ты зрабіў, каб было лепей?
А што ты зрабіў, каб было лепей? Андрусь Горват


Интервью

Вадим Кабанчук: Лучше всем выйти на мирную акцию протеста 8 сентября
Вадим Кабанчук: Лучше всем выйти на мирную акцию протеста 8 сентября
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт