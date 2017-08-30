Психологи: Образованные люди любят «крепкое словцо» 10 30.08.2017, 7:57

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Люди с высоким интеллектом ругаются чаще и предпочитают острое на завтрак.

Как пишет The Independent, психологи из Университета Рочестера опросили 1000 человек и обнаружили сильную связь между уровнем интеллекта и использованием мата. Респондентов просили указать, как часто они прибегали к тому или иному из 400 типов поведения. Выяснилось, что люди с высоким интеллектом ругаются чаще, предпочитают специи в завтраках и любят ходить по дому голышом.

К примеру, экстраверты любят водить автомобиль со скоростью выше 75 км/ч, рассказывать пошлые анекдоты и много пить.

Исследование учитывало сложности, связанные с типом личности респондентов, и свойственную каждому из них манеру поведения. Результаты исследования были опубликованы в журнале Personality and Individual Difference.

Ранее другое исследование показало, что люди, способные назвать больше ругательных слов за минуту, показывают наилучшие результаты в IQ-тестах. Тогда ученые пришли к выводу, что использование обсценной лексики свидетельствует не о бедности словарного запаса, а об ораторском мастерстве говорящего.

Психологи из Университета Кила обнаружили еще одно преимущество обсценной лексики — им удалось доказать, что ругательства помогают естественным путем облегчить боль и приводят к незначительному повышению производительности, по сравнению с употреблением «нейтральных» слов.