Российский рубль отправит в пике и белорусский 14 30.08.2017, 8:08

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Вкладчики банков в любой момент могут потерять сбережения.

На днях российские экономисты, проанализировав монетарную политику администрации президента США Дональда Трампа и эффекты от новых секторальных санкций против РФ, пришли к выводу, что в четвертом квартале этого года российский рубль может серьезно «лихорадить». Не исключен также сценарий обвала валюты восточного соседа.

Что в этом случае ждет белорусскую экономику? На этот вопрос Charter97.org ответил доктор экономических наук Борис Желиба:

- Если обваливается российский рубль, то есть происходит его резкая девальвация, то за ним неизбежно должен следовать «в пике» и белорусский. Девальвация белорусского рубля будет в любом случае должна произойти – иначе Беларусь резко проиграет на своем экспорте в Россию.

Правительство Беларуси в такой ситуации очень ограничено в выборе модели поведения. Достаточно вспомнить факт ухода в отставку предыдущей главы Нацбанка Надежды Ермаковой, которая когда-то говорила: «Мы за девальвирующим российским рублем не побежим». И не «побежала», а потом это обернулось потерями на экспорте в 500 миллионов долларов.

Что же касается сроков обвала российского рубля, трудно сказать сейчас предсказать, точно ли это произойдет с четвертом квартале. Да, есть значительный потенциал того, что более жесткие секторальные и финансовые санкции начнут раскручиваться и все больше подрывать российскую экономику.

Однако я думаю, что эти процессы будут происходить постепенно. Думаю, что из-за постепенности эффекта санкций у Центробанка России будет возможность для какого-то маневра. Там все-таки сидят не простаки, а люди достаточно подготовленные. Поэтому я больше склоняюсь к прогнозу постепенного ухудшения ситуации, а не резкого обвала.

Но в любом случае, будь то резкий обвал или «ползучая» девальвация – российский рубль неизбежно «потянет» за собой и белорусский.

А то, что белорусский и российский рубль – рискованные валюты, это уже всем давно известно. Они в любой момент могут подвести и вкладчиков банков, и экономику в целом, что уже неоднократно бывало, особенно с российским рублем.

- Получается, что белорусские власти бессильны перед девальвацией российского рубля? Как перед ядерным взрывом в анекдоте – могут только заметить и вытянуть автомат, чтобы не «накапал» на сапоги…

- К сожалению, это так. Никакого «противоядия» от девальвации российского рубля нет. Беларусь сейчас слишком тесно связана с российским рынком и зависит от экспорта туда и импорта оттуда.

Поэтому Нацбанк и власти вынуждены в точности повторять динамику российского рубля, в том числе и тогда, когда он начинает «падать». Иначе госбюджет получает огромные убытки.