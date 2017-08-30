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Большинство белорусов имеют на жизнь менее $200 в месяц

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  • 30.08.2017, 8:16
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Реальные доходы населения приближаются к планке начала 90-х.

54,9% от всего населения Беларуси имеют в своем распоряжении не более 400 рублей в месяц. Такие выводы следуют из данных Белстата о среднедушевых располагаемых ресурсах населения во втором квартале.

В апреле-июне около 5,2 млн белорусов могли рассчитывать на сумму до 400 рублей в месяц. 5,9% населения страны, или около 560 тысяч человек в месяц располагали суммой ниже бюджета прожиточного минимума (в первом квартале — 570 тысяч).

Если говорить о статистике по регионам, то выше всего процент населения со среднедушевым доходом, не достигающим БПМ, в Брестской области (8,4% от всех жителей).


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