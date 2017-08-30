Фотофакт: Лявон Вольский и бело-красно-белый флаг в центре Минска 1 30.08.2017, 8:25

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Два национальных символа органично смотрятся в белорусской столице.

Жительница Новополоцка Злата Бабич сфотографировалась с бело-красно-белым флагом и изображением Лявона Вольского в полный рост, установленным в минском парке имени Горького.

«Это я, зачеркиваю дни в календаре до долгожданного концерта на родине невероятного и харизматичного короля белорусской рок-музыки!», - написала молодая патриотка Беларуси.