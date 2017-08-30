Семейство Кимов: Тайны северокорейской династии
- 30.08.2017, 8:33
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Как и многое в КНДР, семья Ким Чен Ына окружена режимом повышенной секретности.
Однако, по поступающим из Южной Кореи сообщениям, его жена Ли Соль Чжу в феврале этого года родила третьего ребенка, пишет bbc.com.
Первые подозрения о ее беременности появились еще в 2016 году, когда она вдруг перестала появляться на публике.
Первые дети главной пары страны родились предположительно между 2010 и 2013 годами. До сих пор неизвестно, есть ли у северокорейского лидера сын-наследник: пол первого и третьего ребенка остаются непроясненными.
Известно только, что второй ребенок — девочка по имени Чжу Э. Об этом еще в 2013 году в интервью британской Guardian проговорился ставший внезапно другом Кима американский баскетболист Деннис Родман.
Он рассказал, как «расслабленно проводил время» с семьей Кима во время посещения страны. Самого Кима он назвал «хорошим отцом», а его семью — «прекрасной».
Зачем такая секретность?
Северокорейские СМИ почти ничего не сообщают о частной жизни членов высшего руководства страны.
Мало что известно о детстве Ким Чен Ына. В первый раз на публике он появился в сентябре 2010 года, незадолго до смерти отца.
Даже точная дата его рождения неизвестна. Считается, что он родился в 1983 или 1984 году.
Его дед, основатель КНДР Ким Ир Сен нередко появлялся на людях со своей женой, и пара любила фотографироваться с детьми.
Отец и предшественник Ким Чен Ына на посту главы государства Ким Чен Ир был человеком куда более скрытным.
У него, как считается, было по меньшей мере четыре жены, но все отношения разворачивались вдали от посторонних глаз.
Однако у него было три сына и дочь.
Впервые северокорейское телевидение назвало «товарища Ли Соль Чжу» в качестве супруги Ким Чен Ына в 2012 году, после того, как стали шириться догадки и предположения о личности появляющейся рядом с ним на публичных мероприятиях женщины.
Бракосочетание, судя по всему, состоялось тремя годами ранее.
Младший сын Ким Чен Ира не считался фаворитом в наследовании должности отца, однако после его смерти в 2011 году именно он был провозглашен преемником.
Сложные отношения внутри семьи Ким Чен Ира стали предметом всеобщего внимания после убийства сводного брата Ким Чен Ына в аэропорту столицы Малайзии в феврале этого года.
В интернете появилась загадочная видеозапись человека по имени Ким Хан Соль, выдающего себя за сына Ким Чен Нама, что делает появление сына-наследника северокорейского лидера тем более актуальным.
В августе 2013 года основополагающие принципы государственного устройства КНДР были пересмотрены. В них было включено положение о превосходстве семейной линии Кимов как основание для легитимизации династийного руководства.
Кто такая жена Кима?
О самой Ли Соль Чжу почти ничего не известно, хотя одно время широко циркулировали слухи о том, что она была певицей и обратила на себя внимание Ким Чен Ына во время выступления на сцене.
В Северной Корее есть артистка с таким именем, однако официальных подтверждений о том, что именно она является супругой национального лидера, никогда не поступало.
Единственная причина, заставившая наблюдателей сделать вывод о трех детях в семье Кима, — внезапные исчезновения и возвращения в публичную сферу его супруги. Никаких официальных объявлений о рождении детей в семье никогда не делалось.
Западный стиль одежды и расслабленная манера поведения Ли Соль Чжу заставили наблюдателей проводить параллели между нею и Мишель Обамой.
Все это породило надежды на более умеренное и либеральное правление молодого лидера, однако в последнее время после вызвавших резкую критику в мире ракетных испытаний отношения Пхеньяна с внешним миром значительно ухудшились.