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Призывы выйти на Акцию предупреждения появились по всему Минску

  • 30.08.2017, 8:40
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Акция начнется 8 сентября в 19.00 на Октябрьской площади столицы.

Каждый день в столице замечают новые листовки и наклейки с приглашением прийти на Октябрьскую площадь 8 сентября в 19:00.

Активисты расклеивают их в различных районах города и приглашают патриотов Беларуси присоединяться к подготовке акции.

— Благодаря интернету сегодня кадый может сделать свой вклад в распространение информации об учениях «Запад-2017» и той опасности, которую они представляют для нашей страны. Пишите об этом в своих аккаунтах в соцсетях, рассказывайте знакомым и коллегам. И приглашайте их на Октябрьскую площадь 8 сентября в 19:00, — рассказал один из активистов сайту Белорусского Национального Конгресса bnknews.org.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».


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