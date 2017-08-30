Минчанина с ребенком не пустили на больничную парковку из-за министра из Сирии 12 30.08.2017, 8:51

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Фото: iMedica

Родителям с больным ребенком на руках пришлось добираться пешком.

28 августа в сети появляется гневный пост Руслана, отца больного ДЦП ребенка. Он жалуется на администрацию Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра на Одоевского, 10, которая из-за приезда министра перекрыла парковку для больных:

"Приехали сегодня в поликлинику при ортопедическом заводе шкету обувь заказывать. Подъезжаем — чудо! Всегда полная парковка — пустая. Думаю, где же подвох? Оказывается, сегодня приезжает министр! Персонал полирует поликлинику тряпочкой, дышит на стекла стеллажей и снова полирует. Там, куда в основном приезжают люди с проблемами в опорно-двигательными, а часто вообще без конечностей, парковка стала запрещена вдруг. Женщина на шлагбауме предложила высадить шкета и искать место за территорией".

Самое интересное, добавляет Руслан в беседе с euroradio.fm, министра ждут в 14.00, а на парковку нельзя заехать уже около 10 утра. Женщина, которая "регулирует" шлагбаум, извиняется, объясняет, в чем дело, но все же пускает проехать к зданию тех, кто вообще не ходит.

"Видимо, на свой страх и риск она пускала тяжелых, но попросила убрать машину. Рядом с нашей стояли две машины. Из одной выгружали женщину без ног. Нам потом пришлось идти пешком, а припарковаться удалось совсем не близко".

В Министерстве труда и социальной защиты, которое курирует центр, говорят, что учреждение в этот день посетила министр социальных вопросов и труда, только из Сирии — Рима аль-Кадер. По словам пресс-секретаря министерства труда и социальной защиты Ольги Штын, в этот день администрация попросила своих сотрудников не парковать авто на стоянке возле центра, огородили несколько мест, но проблем с въездом на стоянку у посетителей центра не должно было быть.

"Когда администрация центра вышла на улицу встречать сирийскую делегацию, директор видел, что шлагбаум открывался для пропуска машин. Ни к нему, ни к начальнику охраны никто не обращался и не говорил, что есть какие-то проблемы. Человека, который столкнулся с ситуацией, просим написать письмо в министерство или позвонить на горячую линию".

Журналисты передали Руслану просьбу Министерства труда рассказать о ситуации. Но он отказывается:

"Инвалиды вообще не любят жаловаться, потому что это бессмысленно, — вздыхает мужчина. — Но, поверьте, вас обманули".

С сотрудницей регистратуры протезно-ортопедической больницы у журналистов состоялся короткий разговор:

— Добрый день. Вчера мы не могли подъехать к центру и припарковаться на стоянке, так как не пускали. Шлагбаум не работал, что ли. Сегодня, если приедем, пустят?

— Только вчера не пускали, потому что сирийская делегация была. Сегодня приезжайте, все работает.

А еще Руслан вспоминает, что весной в вспомогательную школу-интернат на улице Машиностроителей пожаловал министр образования. Никто не освобождал парковку от чужих авто. Их просто эвакуировали.