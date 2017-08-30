Жириновский: Путин не покидает свой пост, потому что «все ненадежно» 11 30.08.2017, 9:08

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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Председатель ЛДПР разговорился о «судьбе» России.

Президент России Владимир Путин не покидает свой пост, потому что «все ненадежно и надо дальше укреплять страну». Об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, которое опубликовали в YouTube.

«Еще ненадежно все. Если придет какой-нибудь более мягкий или не очень опытный, или податливый, то могут опять начаться откаты назад», – считает политик.

По его словам, Путин сформировал «команду для себя» по всей стране из «генералов, губернаторов, мэров и чиновников».

При этом Жириновский, признавая негатив такой политики, считает это «судьбой» и напоминает про историю самодержавия в России.

Путин фактически возглавил РФ 31 декабря 1999 года, когда действующий президент Борис Ельцин добровольно покинул пост. В 2008-м Путин закончил два своих президентских срока и возглавил правительство РФ, а 7 мая 2012 года в третий раз стал главой РФ.

Следующие выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.