Квартиры в Минске продают по демпинговым ценам 19 30.08.2017, 9:16

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Спрос на столичную «вторичку» продолжает снижаться.

В Минске снижается количество сделок с квартирами на вторичном рынке (минус 7% к январю — июлю 2016 года). Об этом свидетельствуют данные отчета группы компаний «Твоя столица», опубликованные onliner.by.

Найти покупателя на «подержанное» жилье стало труднее. Средний срок продажи квартиры собственниками в этом году увеличился на 20% и составляет 80—90 дней. Исключение — те случаи, когда продать нужно предельно быстро и собственники осознанно идут на демпинг, опуская цену ниже рыночной.

Риелторы выделяют три основные причины снижения спроса на «вторичку».

Первая — возросший интерес к новостройкам, где предлагаются более низкие цены и выгодные условия покупки жилья.

«Благодаря снизившимся ценам, значительно подешевевшим кредитам и предложению рассрочки оплаты новостройки стали еще доступнее. Более того, сейчас новостройку можно купить с рассрочкой платежа, не предоставляя справки о доходах», — отмечается в отчете.

Вторая причина снижения количества сделок, по мнению риелторов, заключается в том, что ситуация на рынке и объем предложения приучили покупателей к тщательному и неспешному выбору.

В-третьих, до сих пор остаются продавцы, неправильно оценивающие свои квартиры.

«Рыночный прием увеличения начальной стоимости квартиры для последующего торга актуален и сейчас, но сегодня правило таково, что „надбавка“ не должна превышать 5% от рыночной стоимости квартиры. Иначе квартира на стабильном рынке останется без внимания покупателей: при большом выборе никто не обратит внимания на квартиру с явно завышенной стоимостью», — констатируют в агентстве.

Что касается цен на вторичном рынке, то в последнее время они стабильны. В «однушках» стандартных потребительских качеств метр стоит в среднем $1110, в двухкомнатных квартирах — $1010, в трехкомнатных — $980 по курсу.

«Стабильность цен во многом поддерживается существенно подешевевшими кредитами. Пусть покупателям вторичного рынка недоступна рассрочка оплаты и ставка по кредитам начинается не с 7%, а с 12% годовых, но все равно кредиты — это то, что сейчас удерживает цены от снижения. Подобная ситуация должна сохраниться как минимум в ближайшие несколько месяцев, а дальше все будет зависеть от экономической ситуации в стране», — говорится в отчете.