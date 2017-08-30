Сергей Черник укрепил свои позиции в «Нанси» 30.08.2017, 9:26

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Пабло Корреа

Уволен тренер клуба, назвавший «деревянным» вратаря сборной Беларуси.

Французский «Нанси», за который выступает вратарь сборной Беларуси Сергей Черник, принял решение расстаться с главным тренером Пабло Корреа, сообщает официальный сайт клуба.

Президент «Нанси» Жак Руссело после нескольких дней размышлений вслед поражению команды в Бресте (1:2) решил сместить Пабло Корреа с поста главного тренера, сообщает pressball.by.

— Я думаю, это лучшее решение. Его преемник скоро будет назван. Постараюсь сделать это как можно скорее. Было допущено много ошибок. Необходимо найти иной способ, другое видение выхода команды из кризиса. Я по-прежнему убежден, что «Нанси» завершит сезон в топ-5, — сказал Жак Руссело журналистам (цитата – по tut.by).

Президент клуба признался, что ему тяжело далось решение об увольнении Пабло Корреа.

— Для меня это большая боль. Пабло — умный человек, который служил клубу самым лучшим образом, — отметил Жак Руссело.

50-летний уругваец Пабло Корреа тренировал «Нанси» в 2002—2011 и 2013−2017 годах, приводил команду к победе в Кубке лиги (2005), дважды выиграл с ней Лигу 2 и квалифицировался в Кубок УЕФА (2006/07).

Под руководством Пабло Корреа «Нанси» провалил финиш прошлого сезона и выбыл из элитного дивизиона чемпионата Франции.

В новом сезоне в 5 матчах Лиги 2 «Нанси» набрал лишь 3 очка (3 ничьи, 2 поражения, разница мячей 4−7) и занимает 16-е место среди 20 команд и располагается рядом с зоной вылета.

При этом вратарь сборной Беларуси Сергей Черник, названный болельщиками лучшим игроком «Нанси» прошлого сезона, в матчах чемпионата страны не выступает вот уже более 5 месяцев — с 18 марта, когда команда проиграла важный матч «Лорьяну» (2:3).

После той игры раздосадованный тренер «Нанси» жестко прошелся по игрокам, а белорусского вратаря назвал «деревянным».

Б

олельщики «Нанси» на интернет-форумах и в соцсетях сразу же вступились за белорусского голкипера, причем многие даже называли его лучшим вратарем и футболистом команды за последние годы.

А 23 марта на клубном сайте «Нанси» появилось сообщение о том, что главный тренер команды Пабло Корреа встретится с Сергеем Черником, чтобы принести извинения за резкие высказывания.

Тем не менее, до финиша чемпионата Сергей Черник тогда больше так и не сыграл. Его команда в оставшихся поединках потерпела 5 поражений в 8 встречах и покинула элитный дивизион.