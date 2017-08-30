Что означают названия «противников» Беларуси и РФ на учениях «Запад-2017» 2 30.08.2017, 9:37

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Создатели имен российско-белорусских военных маневров попали в щекотливую ситуацию.

«Разработчики замысла учений не только на своих картах отсекли «белорусскую» часть «коренной Литвы» (Lithuania propria) от современной территории Беларуси, но и для названий противников взяли узнаваемые балтские имена», - пишет для nn.by исследователь балтского наследия белорусов Алесь Микус.

«Таким образом, кто для российской и белорусской армий вероятные противники? «Вейшнория», «Весбария» и «Лубения».

Первые два — явно от двусоставных балтских имен (такая двусоставность унаследована из индоевропейских времен и хорошо известна по греческим именам, вроде Архимед, Аристотель, Гераклит).

Это имена Вайшнор (по-литовски Vaišnoras, у древних пруссов Waisnоr) — «тот, кто охотно угощает» (хлебосольный), и Визбар (по-литовски Vizbaras, у пруссов Wissebar) — «всепобеждающий». У нас под Ошмянами известна деревня Войшнаришки, был такой же хутор и под Островцом.

«Лубения» также имеет связи с балтскими названиями. Старопрусское имя Lubene, латвийское озеро Lubāns, прусская река Lubano. Эти слова — от балтского, индоевропейского корня со значением «отдирать; отламывать; облупливать». Угрожающее значение, как видно. Кстати, с этим корнем знаменитый лингвист Топоров связывал и московское название Лубянка».