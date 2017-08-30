IPhone 8 можно будет заряжать без провода 1 30.08.2017, 9:38

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Детали новой технологии пока остаются тайной.

Информация о том, что смартфон iPhone 8 не обязательно будет подключать проводом к зарядному устройству, уже почти не подлежит сомнению. Тайной оставался способ реализации технологии – это может быть популярный стандарт или какое-то проприетарное решение, как это часто любит Apple. Подробностей пока нет, однако стало известно, что предстоящий юбилейный флагман компании без провода будет восстанавливать заряд достаточно медленно, сообщает techtoday.in.ua.

По данным издания Macotakara, в iPhone 8 будут использовать стандарт Qi. Однако производитель ограничит его, и сетевой адаптер не сможет передавать 15 Вт энергии – именно такую опцию предлагает версия Qi 1.2. Это считается быстрой беспроводной зарядкой. Но в Apple выбрали обычную зарядку, при которой передается только 7,5 Вт (5 В при 1,5 A).

Хотя в iPhone 8 будет использоваться уже достаточно распространенный стандарт Qi, существующие аксессуары могут быть несовместимы с новым телефоном. По информации источников, Apple будет требовать от производителей использовать чип Made-for-iPhone (MFi). Без него телефон «не увидит» аксессуары сторонних вендоров.

Луо Жонгшенг, один из исполнительных директоров тайваньского производителя Foxconn, рассказал, что будущий смартфон iPhone 8 не будет дешевым. Именно эта компания выпускает для Apple ее телефоны.