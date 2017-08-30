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Андрей Макаревич: Минск – это город будущего с обложки «Науки и жизни» 1965-го года

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  • 30.08.2017, 9:54
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АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ

Лидер группы «Машина времени» поделился впечатлениями о белорусской столице.

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» на СТВ с Егором Хрусталевым высказал свое мнение о Минске:

- Мы можем считать в Беларуси Вас своим?

- Конечно.

- Потому что, все-таки, ваши прадеды, деды, бабушки – все из Гродненской, другие – из-под Витебска.

- Разумеется.

- Вы часто бываете в Беларуси у своего друга Владимира Цеслера.

- Ну, реже, чем хотелось бы, на самом деле.

- Многие, кто приезжает, говорят: «Ну вот, у вас – как Советский Союз». Насколько это верно, по-Вашему?

- У вас – как мечта Советского Союза о «хорошей жизни». Понимаете, у вас такой город будущего с обложки журнала «Наука и жизнь» 65-го года. Вот это вот такое.

- Это как вот воспринимать? Как комплимент или как шутку?

- С эстетической точки зрения, это очень хорошо. Я очень люблю город, я очень люблю его архитектуру.


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