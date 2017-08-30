Андрей Макаревич: Минск – это город будущего с обложки «Науки и жизни» 1965-го года

Андрей Макаревич: Минск – это город будущего с обложки «Науки и жизни» 1965-го года5
- 30.08.2017, 9:54
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Лидер группы «Машина времени» поделился впечатлениями о белорусской столице.
Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» на СТВ с Егором Хрусталевым высказал свое мнение о Минске:
- Мы можем считать в Беларуси Вас своим?
- Конечно.
- Потому что, все-таки, ваши прадеды, деды, бабушки – все из Гродненской, другие – из-под Витебска.
- Разумеется.
- Вы часто бываете в Беларуси у своего друга Владимира Цеслера.
- Ну, реже, чем хотелось бы, на самом деле.
- Многие, кто приезжает, говорят: «Ну вот, у вас – как Советский Союз». Насколько это верно, по-Вашему?
- У вас – как мечта Советского Союза о «хорошей жизни». Понимаете, у вас такой город будущего с обложки журнала «Наука и жизнь» 65-го года. Вот это вот такое.
- Это как вот воспринимать? Как комплимент или как шутку?
- С эстетической точки зрения, это очень хорошо. Я очень люблю город, я очень люблю его архитектуру.