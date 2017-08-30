Пять способов заставить школу поменять график начала уроков 4 30.08.2017, 9:58

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Специалисты дали родителям рекомендации и оценили эффективность методов борьбы.

К началу учебного года выяснилось, что 60% школ будут начинать уроки с 9.00, остальные (преимущественно это школы, которые работают в две смены) – с 8.30, пишет «Завтра твоей страны».

До последнего родители надеялись, что власти услышат голоса недовольных и передумают. Однако этого не случилось. Не способствовал тому и летний период, когда учебная активность и коммуникация родителей со школой сведена к нулю. Теперь все изменилось. Вот только не поздно ли махать шашкой?

Можно ли сейчас как-то повлиять на ситуацию и сделать школьные графики более удобными для детей и их родителей? Специалисты предлагают несколько методов борьбы.

1. Обращения, петиции, письма в РОНО

Возможно, кто-то скажет, что подобные способы воздействия малоэффективны, поскольку решения принимаются на другом уровне, однако в любом случае у властей не будет возможности сказать, что общество полностью согласно с принятым решением.

— Понятно, что руководители отделов образования на самом деле сейчас наперегонки хотят угодить более высокому начальству. Они никогда не слушали ни учителей, ни родителей, ни учеников. И вряд ли сейчас будут слушать, — отмечает заместитель председателя Таварыства беларускай школы Тамара Мацкевич. — Тем не менее это надо делать. Писать, требовать в соответствии с существующим законодательством ответов в письменной форме, которые потом можно опротестовывать, обращаться к правозащитникам, в профсоюзы.

Когда в РОНО начнут пачками приходить письма от недовольных родителей, на которые еще и необходимо дать ответ, вряд ли у кого-то повернется язык утверждать, что родители и ученики всецело оценили удобство от переноса уроков.

2. Коллективные обращения родителей к администрации школы

Не исключено, что вопрос можно решить на уровне руководства конкретной школы. Помнится, принимая свое «мудрое решение», Министерство образования заявляло, что режим работы школы определяет директор с родителями и педагогами. Возможно, когда у администраций учебных заведений появятся аргументы в виде заявлений родителей, им будет проще убедить вышестоящий орган пересмотреть график.

— Все будет зависеть от того, насколько родители способны объединяться для отстаивания интересов своих детей. Они ведь также участники образовательного процесса, как это записано в белорусском законодательстве, — отмечает Тамара Мацкевич.

3. Подключить руководство предприятий, на которых работают родители

Тем более что сами предприятия заинтересованы в том, чтобы работники не опаздывали и не отпрашивались под предлогом того, что надо отвести ребенка в школу. Как, например, в Жлобине, градообразующее предприятие которого — Металлургический завод — начинает свою работу в 7:30, тогда как школа планирует работать с 9.00.

Если чиновники, несмотря на обещания, так и не смогли учесть «специфику региона», стоило бы им еще раз об этом напомнить.

— Стоит просить предприятия, на которых родители работают, чтобы они повлияли на эту ситуацию. Возможно, власти прислушаются к их мнению, — отмечает Тамара Мацкевич.

4. Бойкот

Отказ посещать уроки, пока график не приведут в надлежащий вид, возможно, заставит руководство школ пересмотреть решение.

— Мне знакомы случаи, когда целый класс подписывает обращение с просьбой начинать занятия в 8, а они начинают все равно в 9. И что тут делать? Остается ненасильственное сопротивление. Просто не водить детей в школу, пока там что-то не поменяется, — предлагает зампредседателя ТБШ. — Можно ли этим чего-то добиться, не знаю. Сложно понять, что в головах тех людей, которые принимают решения и на чем эти решения строятся.

5. Обращаться в СМИ

Чем большим будет общественный резонанс, тем лучше. По крайней мере, это более эффективный метод, чем возмущение на кухнях, которое власти зачастую интерпретируют как молчаливое согласие.

— И все же я считаю, что это решение было принято, чтобы просто оттянуть внимания от более важных проблем. От экономичного состояния, бесправья, безработицы и прочего, — считает Тамара Мацкевич. — Они завтра еще что-нибудь придумают, например, предложат: давайте с ночи пусть дети приходят и в школе поспят, для здоровья. Мне кажется, они специально придумывают такие проблемы, чтобы их потом обсуждали.

Да и в самой школе, по мнению эксперта, существует намного больше проблем, нежели время начала уроков.

— Неизвестно, с какой стороны подойти к этой системе образования. Образовательная функция, как показывает практика, давно выходит за рамки школы. Дети отсиживают в школе определенное время, а потом получают образование на курсах, посредством самообразования. Мне кажется, что это очень плохая тенденция.

Можейко: Важно доносить свою позицию

Специалист по вопросам образования, эксперт Либерального клуба Вадим Можейко считает, что ситуацию с началом уроков еще можно откорректировать. Главное — выбрать правильные методы.

— Мне кажется, это не та ситуация, где на практике будут эффективными какие-то радикальные шаги. Да я и не думаю, что родители массово пойдут на бойкот занятий, — отмечает эксперт. — Но некое общение с администрацией, безусловно, важно. Необходимо доносить свою позицию.

Даже несмотря на то, что учебный год уже практически начался, делать это все еще не поздно.

— Я думаю, что ситуация так или иначе разрешиться, когда начнется учебный год и недовольные родители начнут высказывать свои претензии, потому что не смогут водить своих детей утром в школу. Понятно, что сложно будет отменить принятое решение, но, например, организовать утренние группы по типу продленки вполне реалистично. В каких-то школах, возможно, занятия и будут возвращены в 8 утра. Ведь говорится же, что каждая школа сама определяет время начала занятий. Главное озвучивать свою позицию, — уверен Вадим Можейко.