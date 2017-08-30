Самый популярный в мире видеосервис YouTube сменил дизайн 2 30.08.2017, 10:19

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На сайте теперь будет преобладать белый цвет.

Самый популярный в мире видеосервис YouTube существенно изменил дизайн (тестирование происходило с начала года). Его представила американская корпорация Google. Интерфейс был изменен как в версии сайта для компьютеров, так и в приложениях для смартфонов, планшетов. В специальном видео отмечается, что YouTube станет более комфортным для пользователей.

Между прочим, появилась новая функция — "ночной режим" (он поможет снизить нагрузку на глаза пользователей в темное время суток). Стало поддерживаться вертикальное видео. Такие ролики на мобильных устройствах можно будет увидеть без черных рамок по краям. Появится выбор скорости просмотра видеороликов.

Был обновлен и логотип, в котором слово Tube больше не будет выделено красным цветом. Кстати, на сайте теперь будет преобладать белый цвет.

Разработчики нового дизайна говорят, что обновление сайта для пользователей по всему миру будет происходить постепенно.