10 легких загадок, над которыми придется хорошенько подумать 1 30.08.2017, 10:46

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Многие задачи и головоломки могут оказаться сложнее, чем кажется.

Все потому, что мы выстраиваем сложные логические цепочки, не обращая внимания на очевидное.

AdMe.ru собрал 10 головоломок, которые станут отличной зарядкой для мозгов. И помните, упрощать — сложно, а усложнять — просто.

Ответы:

Правильный ответ: нет, так как через 72 часа снова будет полночь.

Последний кусок будет отрезан по истечении 7 дней.

Треугольник состоит из 9 кубов.

Правильный ответ: 5. Ведь если 5 машинок шьют 5 футболок за 5 минут, то количество машинок увеличивает лишь количество футболок, но не времени.

Нужно переместить любую крайнюю спичку так, чтобы спичка посередине стала крайней.

Шар, уносимый воздушным течением, находится по отношению к окружающему воздуху в покое. Поэтому флаги не станут развеваться на ветру ни в какую сторону, а будут свисать, как в штиль.

«Нет» нельзя ответить на вопрос «Ты живой?».

Нужно поставить запятую между цифрами 4 и 5.

Правильный ответ: человек сидит у вас на коленях.

1 + 17 — 3 = 9 + 6