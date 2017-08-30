10 легких загадок, над которыми придется хорошенько подумать

10 легких загадок, над которыми придется хорошенько подумать1
- 30.08.2017, 10:46
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Многие задачи и головоломки могут оказаться сложнее, чем кажется.
Все потому, что мы выстраиваем сложные логические цепочки, не обращая внимания на очевидное.
AdMe.ru собрал 10 головоломок, которые станут отличной зарядкой для мозгов. И помните, упрощать — сложно, а усложнять — просто.
Ответы:
Правильный ответ: нет, так как через 72 часа снова будет полночь.
Последний кусок будет отрезан по истечении 7 дней.
Треугольник состоит из 9 кубов.
Правильный ответ: 5. Ведь если 5 машинок шьют 5 футболок за 5 минут, то количество машинок увеличивает лишь количество футболок, но не времени.
Нужно переместить любую крайнюю спичку так, чтобы спичка посередине стала крайней.
Шар, уносимый воздушным течением, находится по отношению к окружающему воздуху в покое. Поэтому флаги не станут развеваться на ветру ни в какую сторону, а будут свисать, как в штиль.
«Нет» нельзя ответить на вопрос «Ты живой?».
Нужно поставить запятую между цифрами 4 и 5.
Правильный ответ: человек сидит у вас на коленях.
1 + 17 — 3 = 9 + 6