Белорусская гимнастка выиграла бронзу Всемирной универсиады 1 30.08.2017, 10:59

Мария Трубач

Фото: Павел Сущенок

В финальном упражнении с мячом Мария Трубач показала третий результат — 16,45 балла.

Белорусская гимнастка Мария Трубач завоевала бронзовую награду на Всемирной универсиаде в Тайбэе, сообщает корреспондент БелТА.

В финальном упражнении с мячом белоруска показала третий результат — 16,450 балла. Золотую медаль соревнований завоевала грация из России Екатерина Селезнева — 17,000, на второй ступени пьедестала расположилась ее партнерша по команде Юлия Бравикова — 16,750.

Неудачно сложилось выступление для белорусской спортсменки Анны Божко, которая днем ранее завоевала бронзовую награду в индивидуальном многоборье. В дисциплине с мячом она стала седьмой — 14,800.

Копилка белорусской студенческая сборной в Тайбэе насчитывает 9 наград: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые. На высшую ступень пьедестала почета поднималась Ирина Жук, дважды завоевал золотые медали Илья Шиманович. Серебряные награды у Эльвиры Герман, Анны Малыщик, Павла Борейши и Дарьи Наумовой, бронза у Анны Божко и Марии Трубач.

За награды соревнований в Тайбэе борются свыше 7,6 тыс. атлетов из 142 стран. Всего разыгрываются 275 комплектов наград среди 21 вида спорта. Команду Беларуси представляют 34 атлета из 13 вузов страны. Белорусы участвуют в состязаниях по 9 видам спорта: фехтованию, тяжелой атлетике, таэквондо, плаванию, роллер-спорту, настольному теннису, легкой атлетике, ушу и художественной гимнастике. Всемирная универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

На предыдущей Всемирной летней универсиаде, которая прошла в Кванджу (Республика Корея), сборная Беларуси заняла 16-е место. Тогда белорусские студенты-спортсмены завоевали 12 наград: 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых.