Гомельчане отстояли святой источник от головотяпства властей 30.08.2017, 11:16

После дружной акции протеста коммунальщики с бензопилами ретировались.

Работы по сносу зеленых насаждений возле родника в районе «Старого Аэродрома» вызвали возмущение местных жителей, люди организовали акцию протеста, сообщает gomel.today.

Источник «Криничка» находится рядом со спуском с улицы Подгорной на грунтовую дорожку, ведущую к гребному каналу и Ледовому дворцу. Родник бьет из-под крутого обрывистого склона, вокруг поднимаются высокие и почти непроходимые заросли уцелевшей части Бурого болота.

Конфликт разгорелся после того, как к «Криничке» явилась бригада коммунальников и принялась валить деревья. Заказчиком этих работ выступила Гомельская епархия. Данный участок местности вокруг Криницы передан в аренду церкви и в епархии решили произвести намеченное ранее благоустройство.

Однако у людей работа бензопил в этом укромном уголке природы не встретила понимания. Первыми обратили внимание на происходящее социальные и экологические активисты. Они в тот же день посетили Гомельскую епархию. Епархиальное руководство сообщило, заключение о том, что данные деревья являются аварийными и подлежат сносу, им выдало предприятие «Красная гвоздика».

Учитывая, что работы по удалению зеленых насаждений предполагалось вести и дальше, социальные активисты распространили объявления с информацией о происходящем и призывами прийти к Кринице.

На следующий день туда прибыла бригада с бензопилами и несколько десятков местных жителей. Множество людей, как обычно идущих к Кринице за водой, также поддержало протестующих. Окончательную же точку в тот день поставила жительница одного из частных домов, расположенных рядом с источником.

Оказывается, бригада по сносу, не разобравшись, свалила на ее участке абрикосовое дерево, другие деревья и кусты смородины, поломала забор. Возмущению хозяйки не было предела. Женщина пообещала написать жалобу в администрацию Железнодорожного района и подать иск в суд, а социальные активисты — помочь ей с юридическим оформлением этих обращений.

После чего вырубщики деревьев ретировались. Как сообщали люди, не далеко — отъехали во дворы соседних домов и простояли там до конца рабочего дня. Всего к моменту приостановки работ было срезано шесть крупных деревьев.

В этот день также начал продажу религиозной литературы киоск, давно поставленный на спуске к Кринице, но вскоре закрытый и много лет не работавший.

Местные жители ничего не имеют против благоустройства территории вокруг источника, но считают, что при этом необходимо сохранить здесь уникальный уголок живой природы. Все работы должны вестись в максимально щадящем для зеленого мира режиме, с минимизацией вырубок, укладки строительной цементобетонной плитки и т.д.

Также дискуссию у общественности вызывает и намерение придать этому месту характер объекта религиозного культа. За водой к источнику ходят люди различного вероисповедания и взглядов, включая атеистов. В последнее время стали часто говорить о том, что на этом месте до революции якобы стоял некий монастырь. Но местонахождение всех гомельских монастырей и храмов хорошо известно, ни на одной из старых карт ничего подобного в этом районе не обозначено. В «Военно-статистическом обозрении Могилевской губернии» за 1848 год только сказано, что данная местность удобна для лагерного расположения войск, поскольку изобилует родниками с чистой водой.

Некоторые считают, что монастырь здесь существует сейчас, почему-то принимая за него многоэтажный коттедж.

Во второй половине 1960-х годов, после строительства на месте бывшего аэродрома жилого микрорайона, Криница стала пользоваться популярностью у новоселов. Многие жители предпочитали хлорированной воде из крана живую воду из родника. Постепенно широко распространились представления о целебной силе этой воды. Сегодня немало людей, особенно в летний зной, ходят сюда окунаться в купель. Для одних это стало неким обрядом, для других — процедурой закаливающего и общеукрепляющего характера. Поклонение родникам и другим природным объектам широко распространено в народной белорусской традиции и восходит еще к языческим временам. В народе это место всегда называли «Криница», «Криничка» — название «Святой источник» стало официально применяться лишь в последнее время.

«Сильные новости» писали о необходимости наведения на этом месте порядка. Оргкомитет Белорусского социального движения «Вместе» («Разам») и Белорусская партия «Зеленые» давно выступают за очистку озера «Бобриха» и придание Бурому болоту статуса ландшафтного парка.

На сегодняшний день вырубка деревьев возле «Криницы» приостановлена. Общественный активист Василий говорит:

— Я мониторю ситуацию возле источника, периодически приезжаю сюда. Деревья больше не рубят, видно только, что в последние дни обрезали некоторые ветки. Если пни от срубленных деревьев не выкорчуют, то есть шанс, что следующей весной они обрастут новыми зелеными побегами и окончательно не погибнут. Природа всегда возьмет свое...

Жители надеются, что их мнение о необходимости сохранения деревьев при обустройстве источника в дальнейшем будет учтено.