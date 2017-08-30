Тереза Мэй: Обуздать КНДР лучше всего через Китай 30.08.2017, 11:08

Тереза Мэй

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Глава британского правительства предложила свою стратегию пацификации Ким Чен Ына.

Лучший способ остановить эскалацию на Корейском полуострове из-за непрекращающихся ракетных испытаний КНДР - давление на тоталитарный режим Северной Кореи со стороны его главного союзника и соседа Китая. Об ключевой роли Пекина в сдерживании Пхеньяна заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает агентство Reuters (перевод – liga.net).

"Мы хотим, чтобы они отказались от этих действий (развития ракетной программы, - ред.). Мы считаем, что лучший способ добиться этого - это чтобы Китай начал оказывать давление на Северную Корею", - заявила она.

В конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" Китаем из-за его бездействия в связи с угрозой от КНДР. Пекин парировал следующим образом: "Не мы создали ядерную проблему с КНДР", однако позднее ввел серьезные санкции против Пхеньяна.

8 августа 2017 года президент США Дональд Трамп сказал, что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать Америке. По данным СМИ, американцы могут нанести превентивный удар с бомбардировщиков. Северная Корея высмеяла слова Трампа и сообщила, что изучает планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на Гуаме. Позднее были обнародованы подробности этих планов.

В ночь на 29 августа очередная ракета КНДР, запущенная под присмотром диктатора Ким Чен Ына, пролетела над Японией и упала около Хоккайдо. Ын назвал это "прелюдией" перед запуском ракет в сторону Гуама.

Токио срочно созвал заседание Совбеза ООН, где действия КНДР назвали "возмутительными" и заявили о необходимости немедленных конкретных шагов Пхеньяна по снижению напряженности в регионе.

За усиление международного прессинга на КНДР выступили, помимо США, Японии, Британии, ЕС и ряда других стран, также Украина, Канада и Франция.