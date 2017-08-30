Минский студент открыл магазин «элитных подделок» 30.08.2017, 11:22

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Как Владислав Канин делает деньги на снобизме молодежи.

Группы из социальных сетей выплеснули в офлайн небольшой магазин подделок. Или, как говорят в таких случаях, люксовых копий. Владелец расположенного в «Короне» Square Room — 22-летний студент Владислав Канин. Мы изучили ассортимент, а потом взяли вещи и пошли на улицу. Результаты нас удивили. Минский стрит-стайл — удел молодых парней, пишет onliner.by.

Здесь нет никаких Louis Vuitton или Armani — только бренды streetwear — одного из самых успешных явлений последнего десятилетия в моде. Уличный стиль — удобный, домашний, бесцеремонный — вошел в мир моды и завалился в кроссовках на ее прежде недоступную постель. Vetements, Vlone, Off-White, Yeezy, Purpose Tour, ASSC — все понимают, о чем речь? Между тем сегодня вещи с такими бирками стоят сотни и тысячи долларов за майку или байку.

«Канье расстроится, если увидит»

— Это бренды «на стиле», которые взрывают. Такая мода идет из Instagram звезд. В Минске одеваться негде. Zara и Berschka?.. Можно, конечно, заказать в онлайн-магазине, но придется ждать и рисковать. А здесь — пришел, потрогал, принял решение.

Магазину Владислава нет еще и двух недель.

— Я уже давно работаю с одеждой. Раньше что-то на барахолках продавал. А потом тетя мотивировала и помогла деньгами на старте, сказав, что я уже большой и надо что-то делать.

В России успешно работают магазины копий уличных брендов: Seven Room, Yolo Shop и другие. Я думал купить у них франшизу, но оказалось, что мог столкнуться с большим количеством «косяков» и «серости».

— То есть сам факт, что это магазин подделок, никого не смущает?

— Да, такие магазины работают по всему миру! Другое дело, что в этих же городах есть и магазины с оригинальной продукцией. Но в Минске-то их нет. Поэтому если Канье Уэст (марка Yeezy. — Прим.) приедет в Минск, то он может расстроиться, конечно: здесь есть только подделки.

Модель бизнеса у Владислава нехитрая. Через транспортную компанию он заказывает товар в Китае, причем партнеры как следят за качеством отправляемого товара, так и предоставляют все необходимые белорусским контролерам бумаги и сертификаты.

— Я купил базу поставщиков за 450 российских рублей — и все, — признается Владислав.

Правда, без курьезов не обходится. Недавно приехали байки от Джастина Бибера — Purpose Tour. Качество проверили, а на рукава взглянуть не додумались. А там старательные китайцы взяли и добавили логотип производителя спортивной одежды. Придется продавать со скидкой.

— В целом некоторые модели отличить просто невозможно. Да, такие стоят дороже. Вот, например, майки Off-White: широкое кольцо, идеально пришитые бирки. Оригинал стоит $300, копия в магазине — 55 рублей.

Или вот классическая футболка от Yeezy: идентичные материалы, бирки и шильдики. Есть даже QR-код, который может подтвердить оригинальность футболки, и русский язык на бирке.

Несмотря на то, что магазин Владислава по определению не бутик, вещей здесь — как в дорогом магазине: мало. Говорит, это пока.

— Мы только начали. Было важно почувствовать, как пойдет. Первые дни сидел как на иголках. Потом появились покупатели — и в группе, и физически. Половину расходов отбили, будем заказывать новую партию — размеры S, M, L в количестве одной-двух штук: чтобы не было повторов на улице.

Высокие цены на оригиналы как раз крепко сдерживали повторы. Поэтому редкие обладатели настоящих брендовых вещей не особо поддерживают молодого предпринимателя, утверждающего, что надо дать возможность носить похожее всем, кто хочет. Потом уговаривай себя, что у случайного встречного всего лишь подделка. На улице-то точно не определишь. Или определишь? Берем несколько вещей и выходим на «street».

Статусные страдания

Первая же группа школьников готова разорвать товар на куски. Наверное, так ощущали себя фарцовщики при разваливающемся «совке»: товар вырывают с восторгом!

— Знаем, конечно! Это же Bape! А где покупали? А сколько стоит?

— Сейчас оригинал такой модели стоит 100—200 баксов (на самом деле около 600. — Прим.) — откуда у молодежи такие деньги? Должна быть обезьянка и гравировка на молнии. Здесь есть. Думаю, это оригинал, — говорит Рома, который рассказывает, что у него тоже есть Bape, но за 100 рублей, то есть оригинальный, а еще спустя минуту узнает, что в наших руках копии, и немного расстраивается. — Серьезно копии? Значит, мы не очень разбираемся… Значит, и у меня не оригинал. Да, не разобрался…

«А это что? А, „витаминка“!» — оригинальная худи от братьев Гвасалия продается в мире (если где-то осталось) от $1000. Но бренд Vetements на самом деле не читается с первого раза без знания французского. Друг Ромы Леня тем временем советует, как проверить футболку от Канье Уэста. И советует верно: пробить номер по QR-коду. Напомним, у этой копии есть фальшивый код, который пробивается как настоящий.

— А вообще, какая разница, если легко запутаться? Зачем платить $600, если можно отдать 100 рублей?

— Если ребята, особенно старшие, видят паль, то сразу отношение такое, что… Есть разница. Статус!

Bape, Off-White, Yeezy… Алексей, Саша и Артем перечисляют бренды, которые мы таскаем на вешалках по улице.

— Но это дорогие вещи. Копии? А Bape похож на оригинальный. Подделка — это плохо. Нарушается авторское право. Плоды должен пожинать тот, кто придумывает вещь.

— Yeezy?! Yeezy все знают. Это же они делают кроссовки Adidas? У меня есть такие, но подделка, — снова предлагаем Лизе, Тане, Владу, Диме и Лере угадать цену Bape. — 100 рублей! $600?!

— Вообще, ничего против копий не имеем. Если качественно, то «не паль, а реплика». За хорошую копию можно заплатить 60—80 рублей.

— Майка Off-White дорогая. У меня друг недавно купил такую больше чем за $2000, — Дмитрий, конечно, перегнул; хотя… ценообразование у нас свободное. — Крутые вещи. Уверен, что все это подделки, потому что в Минске оригинальных вещей таких брендов очень мало. Мог бы дать за Bape 50 рублей, но не буду. Тут какой-то «косяк» со строчкой шва.

— Если не различаешь оригинал и копию, то какая разница? Если у вас низкая самооценка, то ничего не спасет, — считают Егор и Вадим.

— Это известный принт? — наконец мы нашли относительно взрослых ребят; Денис и Паша в растерянности. — Мы уже и в армии отслужили, не то что школа…

— За $600 я бы такую вещь не купила, конечно. Но если реплики хорошего качества, то почему нет? Главное, носить и не бояться. Совесть? Это мое личное дело. В 16 лет у меня были кроссовки — копия Adidas: удобные, нормально относила и жива, — защищает дело Владислава Марго.

— Во «ВКонтакте» постоянно форсили картинки с этой обезьянкой, поэтому все знают Bape. Подделка у вас или нет, я не вижу и не разберусь. Мне кажется, что если речь идет о копиях обуви или белья, то лучше не рисковать здоровьем. А в остальном, если не можете себе позволить оригинал, берите реплику.

— Сколько бы я заплатил за такую вещь? Ну, долларов 100, — надо было продавать. — Плохо отношусь к подделкам. Не бывают они такого же качества.

— Нет, не знаю ни одной из ваших вещей, — говорит Ангелина. — Не впечатлена. Вот Desigual — это красиво и модно. А здесь… К тому же бренд отвечает за качество, а копия — это галимые понты. $20 за Bape, не больше.

Коля и Маша готовы были дать на десятку больше: «Камуфляж понравился».

— Это, наверное, больше к парням, которые тусуются возле KFC, — Ксения и Виктория рассмотрели вещи и признали только марку Уэста. — $600 за Bape? Я не удивляюсь ценам, но качество же… Да вы в Zara найдете лучше. Копия? Тогда нормально. У меня в детстве была сумка Louis Vuitton — потрескалась.

— Off-White, Vetements, Bape, Yeezy… — Станислав и Валерия строчили как из автомата. — Вещи модные, спору нет, пусть и больше среди подростков. Но они дорогие. Нет, изучать не будем, все равно не поймем. Мы просто против копий: это как фальшивые деньги. Категорически! Нечего лезть туда, где пока не можешь себе ничего позволить.