Квартиру в Литве можно купить меньше чем за 2000 евро: пять вариантов 8 30.08.2017, 11:39

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Крышу над головой в Литве теоретически может себе позволить купить человек с небольшим доходом.

Квартиру могут купить и те, кто зарабатывает только минимум, поскольку самый дешевый вариант стоит всего чуть больше тысячи евро. За такую сумму можно купить жилье в реновированном доме.

Правда, если вы хотите жить в таком жилье, придется забыть о крупных городах, поскольку такие квартиры продают в городках, где численность населения резко сокращается. Кроме того, часто надо и расплачиваться за долги бывших жильцов. Еще один недостаток такого жилья – нередко это бывшие комнаты в общежитии или многоквартирные дома в бывших колхозах.

Delfi.lt представляет пять самых дешевых августовских вариантов, которые можно было найти на портале alio.lt. Примечание – журналисты исключали предложения купить жилье по 1-2 евро, поскольку такие объявления размещают, чтобы привлечь внимание. Реальную цену продавец обещает назвать реальному покупателю.

1. 1-комнатная квартира в Плунге, на ул. В.Мачернё, в реновированном доме. Площадь 32 кв. м. Кредит на реновацию выплачен. Хозяев интересует обмен на 2-комнатную квартиру с частичными удобствами. Есть подвал и балкон.

Цена 1111 евро.

2. 3-комнатная квартира в Векшняй (Мажейкяйский район). Бывшее общежитие. Площадь 48 кв. м.

Цена 1450 евро.

3. 2-комнатная квартира в Панямунелисе (Рокишкский район). Общая площадь – 42.03 кв. м, дом кирпичный. Продают первый эта в 2-этажном доме, отопление печное. Нужно менять пол. Квартире принадлежит часть хозпостройки, колодец общий. До ближайшего крупного города – Паневежиса – 80 км.

Цена 1490 евро.

4. 3-комнатная квартира в Найряй (Пасвальский район). Площадь 40,7 кв. м. Дом кирпичный. Найряй находится между Жеймялисом и Пасвалисом, в 6 kmкм от деревни Вашку. Квартира нуждается в ремонте. Отопление печное. Квартире принадлежит часть хозпостройки во дворе. Нет никакой коммунальной платы.

Начальная цена 1500 евро.

5. 1-комнатная квартира в Новой Акмяне (Акмянский район). Это уникальный объект - квартира продается в городе. Она отключена от центрального отопления. Дом в настоящее время не эксплуатируется. Квартира не пригодна для жизни, весь дом нежилой. Кто может купить такую квартиру - неясно. Полезная площадь 39,22 кв. м.

Цена 1500 евро.