В Беларуси вспоминают Захаренко, Гончара, Красовского и Завадского 30.08.2017, 11:38

30 августа – Международный день памяти о насильно похищенных людях.

30 августа – Международный день жертв насильственных исчезновений, инициированный рабочей группой, которая была утверждена в 1980 году Комиссией ООН по правам человека.

Во многих случаях судьба похищенных остается неизвестной. По мнению ООН, в настоящий момент пропажи людей чаще всего происходят при внутренних конфликтах, как средство политического подавления оппонентов, пишет vkurier.by.

В Беларуси до сих пор остаются неизвестными обстоятельства исчезновения видных общественных деятелей, являвшихся главными оппонентами режима Лукашенко.

В 1999 - 2000 годах в Беларуси бесследно исчезли исполняющий обязанности председателя Верховного Совета Виктор Гончар, бизнесмен Анатолий Красовский, бывший глава МВД Юрий Захаренко и журналист Дмитрий Завадский. Впоследствии были обнародованы документы, в том числе рапорт заместителя министра внутренних дел Николая Лопатика, которые свидетельствовали, что с оппозиционными политиками и общественными деятелями расправился «эскадрон смерти». Приказы ему отдавало высшее руководство страны.

Международное сообщество считает, что к исчезновению Юрия Захаренко и других лидеров белорусской оппозиции причастны бывший министр внутренних дел Владимир Наумов, управляющий делами Лукашенко Виктор Шейман, бывший командир спецназа внутренних войск Дмитрий Павличенко и экс-министр внутренних дел Юрий Сиваков.

Экс-министр внутренних дел Беларуси Юрий Захаренко пропал 7 мая 1999 года, но уголовное дело по факту его исчезновения возбуждено было не сразу. На майские праздники генерал собирался быть дома в поселке Василевичи Гомельской области. Захаренко был человеком слова, поэтому, когда он не появился в родительском доме в назначенный день, стало понятно: с ним могло случиться несчастье. Сразу после исчезновения Юрия Захаренко искали как без вести пропавшего, и в первые дни никаких сведений о том, что его исчезновение носит криминальный характер, не было. На сегодняшний день дело остается не раскрытым.

Юрий Захаренко

Вечером 16 сентября 1999 года в Минске при невыясненных обстоятельствах исчезли оппозиционный политик и вице-премьер Беларуси Виктор Гончар и предприниматель Анатолий Красовский. Последний раз их видели примерно в 22.35, когда оба садились в машину. Уголовное дело по факту исчезновения Гончара и Красовского возбудила прокуратура Минска.

По данным следствия, при осмотре прилегающей территории были обнаружены осколки пластмассовых рассеивателей светосигнальных приборов автомобиля, следы торможения автомашины и ее удара о дерево. Результаты генотипоскопической экспертизы показали, что происхождение обнаруженных на месте происшествия следов крови от Красовского исключается, а степень достоверности выводов о происхождения пятен крови от Гончара составляет 99,6%. Анализ собранных по делу доказательств, в том числе показаний свидетелей, дает основание полагать, что Гончар и Красовский были насильственно похищены неизвестными лицами. Дело остается нераскрытым.

Виктор Гончар и Анатолий Красовский

Оператор российского телеканала «ОРТ» Дмитрий Завадский, пропал без вести 7 июля 2000 года. С 1994 по 1997 он работал личным оператором Александра Лукашенко, а позже ушел на российский канал. Весной 1997 был арестован вместе с журналистом ОРТ Павлом Шереметом, который, напомним, год назад погиб в результате взрыва заложенной бомбы в машине, когда направлялся к месту своей работы.

Дмитрий Завадский

Обстоятельства исчезновения Завадского остаются невыясненными. Известно лишь, что Дмитрий поехал в аэропорт «Минск-2» встречать своего коллегу из Москвы. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Начиная с 2000 года, четыре раза прокуратура закрывала и возобновляла расследование дела об исчезновении. В последний раз уголовное дело было приостановлено в апреле 2006 года. Тогда же генеральный прокурор Беларуси Петр Миклашевич сообщил на пресс-конференции, что местонахождение Завадского не установлено, но прокуратура Беларуси продолжает его поиск. 28 августа Дмитрию исполнилось бы 45 лет.