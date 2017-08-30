Сергей Гуренко покинул минское «Динамо» и отправился в сборную Сербии 1 30.08.2017, 11:44

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Сергей Гуренко

Фото: dinamo-minsk.by

Главный тренер минского «Динамо» будет помогать Славолюбу Муслину.

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко на период международной паузы покинул столичный клуб и отправился помогать Славолюбу Муслину в сборную Сербии, пишет «Прессбол». Как известно, белорусский специалист трудится ассистентом наставника сербской дружины. Национальная команда Сербии в ближайшее время сыграет матчи квалификации чемпионата мира-2018 против сборных Молдовы (2 сентября в Белграде) и Ирландии (5 сентября в Дублине).

Таблица группы «D»: Сербия — 12 очков (6 матчей), Ирландия — 12 (6), Уэльс — 8 (6), Австрия — 8 (6), Грузия — 3 (6), Молдова — 2 (6).