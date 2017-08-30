Путин отобрал у Януковича виллу в оккупированном Крыму 13 30.08.2017, 11:54

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Виктор Янукович

Фото: Reuters

Дворец бывшего правителя Украины расположен на мысе Айя.

Вилла бывшего президента Украины Виктора Януковича, расположенная на мысе Айя в оккупированном Крыму, теперь принадлежит компании «Берег», связанной со структурами Геннадия Тимченко, Николая Шамалова, Сергея Руднова и Сергея Ролдугина, входящих в круг приближенных президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет The Insider со ссылкой на исследование проекта «Муниципальный сканер».

Ранее на мысе Айя располагалась база отдыха. В 2007 году базу приватизировала семья Януковича и на ее месте была построена вилла. После бегства Януковича и оккупации Крыма «власти» полуострова заявляли, что вилла может быть передана российским властям.

В мае 2016 года контроль над недвижимостью перешел ООО «Шанс» — структуре совладельцев банка «Россия» Юрия и Бориса Ковальчуков, которые также считаются друзьями Путина. В июне текущего года «Шанс» продал виллу компании «Берег», а земельные участки под виллой оформляются в аренду для «Берега».

ООО «Берег» было создано 31 мая 2017 года. Генеральный директор — Павел Зайцев, который руководит и собственником «Берега» — АО «Голден гейт». Также Зайцев является гендиректором НП «Развитие Рынка Эффективных Инвестиций» Геннадия Тимченко (совладелец банка «Россия») и Петра Колбина (бывший мясник, бывший акционер Gunvor, еще один друг Путина), соучредителем НП «Возрождение традиций и культуры загородного отдыха Южный парк» вместе с Николаем Шамаловым (совладелец банка «Россия») и соучредителем НП «Возрождение морских традиций» вместе с членом совета директоров банка «Россия» Дмитрием Мансуровым.