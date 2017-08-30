Солигорчане из Лос-Анджелеса: Не хватает домашней еды, приготовленной мамой 5 30.08.2017, 12:13

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Приезжая в Беларусь, пара из Солигорска старается найти и купить то, что им будет напоминать о Родине.

Солигорчанин Семен Дунец и его жена Юлия Тарасевич девять лет живут и работают в Лос-Анджелесе. Пара побывала в Слуцке и рассказала молодежному проекту «Кур’ера» о жизни за океаном, положительных изменениях в Беларуси и о том, чего им не хватает вдали от родины.

О переезде в США

Молодые люди по образованию инженеры-программисты. После окончания университета жили в Минске и к переезду за океан не стремились. Девять лет назад Юлия выиграла в лотерею грин-карту, и пара переехала в Лос-Анджелес. Компания, с которой девушка работала в Беларуси, предложила у себя место и предоставила жилье на первый месяц. За это время супруги нашли жилье, а Семен устроился на работу.

Языкового барьера белорусы почти не заметили. До переезда они работали с иностранными компаниями и изъяснялись по-английски, а в Лос-Анджелесе не обращают внимания на акценты: приезжих очень много.

Как признаются Юлия и Семен, они были молоды и на родине их ничего не держало. Была тяга к приключениям, смене обстановки. И появившаяся возможность позволила попробовать что-то новое.

Об отличиях быта в Беларуси и Америке

После переезда за океан Семен старался записывать бытовые отличия, чтобы быстрее их запомнить. Например, его удивляло то, что в США яйца продаются не десятками, а дюжинами. Особенно тяжело было привыкнуть к единицам измерения. Масса измеряется фунтами, объем — галлонами, расстояние — милями, а температура — градусами Фаренгейта.

В Лос-Анджелесе у каждого взрослого есть водительские права и автомобиль. За океаном машина не воспринимается как роскошь. Это средство передвижения, без которого американцы не представляют свою жизнь. С 16 лет все за рулем.

В Америке для любой жизненной ситуации есть своя служба. Сломалось что-то или завелся скунс во дворе, можно оставить заявку по телефону или в интернете — и проблема будет решена. Например, в Беларуси только появляется сервис по уборке квартир, мелкому бытовому ремонту, а здесь это в порядке вещей, люди этим пользуются.

Знают ли американцы о Беларуси

Те, кто занимается спортом, наслышаны о Беларуси по достижениям спортсменов. Американцы знают теннисистов Максима Мирного, Викторию Азаренко, бойца Андрея Арловского, белорусских гимнастов. Кто-то изредка может вспомнить о политиках, ученых или исторических деятелях. Но большинству приходится объяснять, что Беларусь — это бывшая советская республика, которая граничит с Польшей, Россией и Украиной. Фамилия белорусского президента американцам ни о чем не говорит.

Чему научила и как изменила Америка

Новая страна научила молодых людей быть более открытыми и приветливыми. Юлия признается, что в Беларуси ей было сложно заговорить с незнакомцем, сейчас это не проблема. А еще девушка научилась не давать советов, когда об этом не просят. Особенно это касается обращения с детьми: если ребенок себя плохо ведет, то никто в Америке не станет учить родителей, как нужно поступать. Родители лучше других знают, что нужно их ребенку.

Жизнь вдали от родных научила рассчитывать только на себя, а не на помощь окружающих.

Чего не хватает в Америке

После переезда была небольшая ностальгия по привычной еде, но паре удалось быстро найти места, где продаются белорусские товары. Селедка, зефир, конфеты — купить все это не проблема. Не хватает только домашней еды, приготовленной мамой.

В Калифорнии практически нет смены сезонов. Весна длится пару недель, а затем начинается жаркое лето. Вокруг пустынно и однообразно. Такого понятия, как золотая осень, просто не существует. Но Америка очень разная — на востоке пейзажи похожи на белорусские: дубы, сосны вдоль дорог. Такое ощущение, будто едешь по трассе М1, только более широкой.

Семен и Юлия признаются, что скучают по семье и друзьям и всегда стараются поддерживать с ними отношения, насколько это возможно.

О Беларуси сквозь призму жизни за океаном

Семен и Юлия ежегодно проводят месяц на родине. Бабушки и дедушки гуляют с маленьким внуком, а родители могут встретиться с друзьями и попутешествовать по Беларуси.

Пара признается, что им приятно замечать перемены. Это касается не только Минска, но и других городов. Поездки за границу стали доступнее для белорусов, и у себя дома они пытаются внедрять лучшее, что видели в других странах. Постоянно открываются новые заведения, где можно хорошо провести время. В магазинах можно найти любые товары.

Качество сервиса шагнуло далеко вперед — на заправках, в магазинах, в кафе персонал стал приветливым и доброжелательным. Такие изменения супругов очень радуют.

В целом, несмотря на экономические трудности и невысокие доходы белорусов, Юлия и Семен отмечают, что жизнь в Беларуси постепенно становится лучше.