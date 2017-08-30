Независимый профсоюз РЭП помог крановщице получить $10 тысяч 30.08.2017, 12:19

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Александр Хамратов

Деньги будут получены в качестве компенсации за производственную травму.

Член профсоюза РЭП Ольга Федосенко из Могилeва, которая проработала 10 лет крановщицей на предприятии, обратилась в суд с иском о взыскании выплаты в связи с производственной травмой.

В феврале 2016 года Ольга получила травму, в результате которой потеряла часть кисти.

– При перемещении плиты Ольге зажало руку, – рассказывает praca-by.info юрист профсоюза Александр Хамратов. – В результате крановщица потеряла часть левой кисти. Степень утраты трудоспособности составил 60%.

ОАО «Домостроительный комбинат» признавать иск отказался, аргументируя отказ тем, что травму крановщица получила по своей вине.

– Несмотря на составленный акт формы Н-1 и заключение медико-реабилитационной комиссии наниматель настаивал на том, что в произошедшем есть вина работницы. Они даже обжаловали акт формы Н-1 спустя полтора года, правда, безуспешно.

Судья Ленинского суда г.Могилева Галина Тарасова вынесла решение о частичном удовлетворении требований крановщицы и обязала ОАО «Домостроительный комбинат» единовременно выплатить Ольге Федосенко компенсацию в связи с производственной травмой в размере 19 581 рубля 60 копеек (10 177 долларов США).

Александр Хамратов

– Я доволен результатом, что член профсоюза получит компенсацию, размер которой зафиксирован практически на законодательном уровне, – рассказал Александр Хамратов. – Он, кстати, зависит от степени утраты трудоспособности. А у Ольги утрата составила 60%. Отмечу, что ранее, когда мы взыскивали компенсацию морального вреда за искалеченную руку, дело вела другая судья – Тропынина Ю.С., она оценила моральные страдания потерпевшей всего в 7000 рублей (3500 долларов США). Я считаю, что это просто вызывающе оскорбительно. Ведь был случай, когда милиционеру якобы ударили по лицу и за кровоподтек ему присудили 5000$, а тут человек части кисти потерял! Вот такое у нас правосудие в стране, государство только свои интересы блюдет. А в нашем случае сумма компенсации зафиксирована на уровне коллективного договора и тарифного соглашения и уже неизменна и обмана быть не может, – резюмировал юрист.