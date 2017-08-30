В России офицеров и солдат запаса массово призывают на военные сборы 11 30.08.2017, 12:30

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В Калининградской области происходит что-то похожее на всеобщую мобилизацию.

В разных регионах России офицеров и солдат запаса массово призывают на военные сборы. В частности, газета «Калининград.Ru» со ссылкой на своих читателей пишет, что на сборы необходимо взять паспорт, военный билет и туалетные принадлежности.

Также нужно оформить доверенность на получение заработной платы в случае, если ее будут выплачивать в период нахождения на сборах.

Как сообщает издание, контрактников обязали посетить всех жителей региона, которые находятся в запасе, и вручить повестки. В случае невозможности документы бросают в почтовые ящики. Некоторых приглашали на сборы по телефону.

Учения «Запад-2017» в середине сентября также пройдут и в Калининградской области.

А региональный выпуск «Московского комсомольца» в Псковской области рассказывает о жителе города Алексее Калабашкине. Тот на официальном сайте губернатора Андрея Турчака поинтересовался, на каком основании его и других многодетных родителей вызвали на военные сборы? «Война началась?», - спросил житель города представителей администрации.

И получил ответ, что нужно своевременно сообщать в военкомат об увеличении семьи, тогда таких недоразумений не будет.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся 14 сентября. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».