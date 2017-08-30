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Александр Хацкевич подал в суд на Белорусскую федерацию футбола

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  • 30.08.2017, 12:50
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Александр Хацкевич
Фото: EPA

Нынешний наставник киевского «Динамо» намерен взыскать компенсацию за досрочное расторжение контракта.

«На 17 октября назначены слушания в Лозанне по инициативе представителя Александра Хацкевича. Представитель Александра Николаевича настоял, чтобы прошли очные слушания. Наш представитель будет в них участвовать. Более подробных комментариев по этой теме до слушаний не будет», – сказал by.tribuna.com заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян.

Ранее футбольный арбитраж вынес решение относительно искового заявления Александра Хацкевича о признании контракта расторгнутым в одностороннем порядке без уважительной причины. Однако вердикт не оглашался.


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