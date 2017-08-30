Российские военные под Осиповичами: Нас здесь много будет, тысяч десять 25 30.08.2017, 13:18

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Местные жители настроены против россиян и называют их оккупантами.

До начала масштабных российско-белорусских учений «Запад-2017» остается чуть больше двух недель. Тем временем на железнодорожной станции Верейцы, что под Осиповичами Могилевской области, с прошлой недели разгружают российскую военную технику.

Belsat.eu отправился в деревню Верейцы, чтобы узнать настроения местных жителей, их отношение к этому событию и пообщаться с самими военными.

Верейцы – маленькая деревня в двенадцати километрах от Осипович. Добраться сюда можно либо на электричке, либо на такси через лес по узкой гравийной дороге. Водитель Николай, который согласился журналистов сюда довезти, рассказывает:

«В эти дни в Осиповичах российских военных можно зачастую увидеть на вокзале. Из местных здесь много кто против. В основном потому, что рядом полигон и когда начинается стрельба, в домах окна дрожат. Лично мне кажется – пусть бы воевали на своей территории! Мы же все-таки независимая республика. Что им тут делать?», – рассуждает он.

Также Николай говорит, что видел на станции военную технику с закрашенными номерами.

«А под мостом неподалеку я заметил, как автоматчики лазили. Минировали что-то или что?».

Журналисты приближаются к въезду в деревню. На пересечении стоит военный МАЗ и машина белорусской милиции. Милиционер показывает жестами: напрямую не проехать, объезжайте. Сразу за импровизированным кордоном стоит колонна российской техники (в основном – самоходные артиллерийские установки), рядом ходят и сами военные. К ним журналисту подойдут позже, а пока узнают, что о будущих учениях думают жители Верейцы.

«Как начнут стрелять – окна хорошо дрожат. И когда заводят машины свои – коптят страшно. Поставили вагоны, негде пройти. Люди очень против. Некоторые называют их просто – «оккупанты». Так и говорят (смеется). Лично мне все равно: учения, так учения. Просто надоели уже», – делится впечатлениями женщина в годах.

Кроме постоянного населения, летом в Верейцах живут дачники. Минчанин Александр, сам бывший военный, рассказал, что на полигоне стреляют из САУ (самоходная артиллерийская установка) и «Градов».

Место разгрузки российской техники фактически никак не охраняется. Со стороны Осипович вид на станцию закрывает кордон из милицейской машины и военного МАЗа, со стороны Пухович – пожарные и дорожный кран. Вдоль станции с одной стороны российская техника скрывается за деревенскими домами, с другой и вовсе открытое пространство – пассажиры минской электрички, которая останавливается на станции Верейцы, могут спокойно снимать на камеры крупные планы российской техники. Оцепления нет, и любой желающий может подойти к военным.

Рядом с техникой, по шпалам бродят без дела несколько рядовых. Журналисты подошли к одному из них – совсем юному солдату срочной службы, представившемуся по-свойски – Тоха (то есть, Антон). Тоха родом из Подольска, он немного растерянно смотрит вокруг, разговаривает робко.

«Мы только приехали сюда, – рассказывает парень, – не разместили еще нигде, и даже не знаю, где в итоге оставят. Мы – артиллеристы с Кантемировской танковой дивизии, слышали о такой? Мне у вас нравится – тихо, спокойно. Сколько нас? Вообще нас здесь много будет, тысяч десять. Но Кантемировская дивизия не вся будет – только мотострелковый полк и разведка. А пока вот разгружаемся. Далеко нас офицеры не отпускают, только здесь, рядом, максимум – к воротам… ».

В 20 метрах от станции – небольшое здание магазина (единственного на всю деревню), где покупают продукты россияне.

«Да, российские солдаты у нас затариваются, много ходят. Обычно сигареты покупают да что-то попить. Но алкоголь не берут – им это запрещено», – объясняет продавщица.

У входа в магазин молча курят два белорусских офицера. Кантемировскую дивизию встречают и координируют разгрузку белорусские военные.

«Этот эшелон ночью приехал, он здесь не первый, – поясняют они. – Пока не разгрузятся и не соберутся полностью, солдаты здесь ждут. А как все сделают – сопроводим технику к полигону».

Рядом с техникой разбит один шатер – но это, по-видимому, исключительно для офицеров. Свободные от участия в разгрузке рядовые или бродят рядом, или просто сидят на земле.

Хотя никакого оцепления не выставлено, активность гражданских быстро замечают. Минут через пять после того, как журналисты начинают фотографировать технику, неизвестно откуда подъезжает УАЗик с двумя омоновцами и двумя военными: проверка документов.

«Дело в том, что снимать здесь запрещено», – объясняют они и заставляют удалить фото и видео с телефона. Предупредив, чтобы больше ничего не снимали, патруль уезжает.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».