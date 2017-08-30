Майкл Фелпс бросил вызов Конору Макгрегору

Майкл Фелпс бросил вызов Конору Макгрегору1
- 30.08.2017, 13:10
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Американский пловец Майкл Фелпс бросил вызов ирландскому бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору.
"Все эти разговоры... Может, посоревнуемся в плавании", — написал Майкл Фелпс в своем твиттер-аккаунте.
Майкл Фелпс является 23-кратным олимпийским чемпионом по плаванию, пишет «Прессбол».
Конор Макгрегор — самый популярный в мире боец MMA. В прошлые выходных Конор Макгрегор попробовал себя в боксе, проведя бой против лучшего боксера современности Флойда Мейвезера. Поединок завершился победой Мейвезера техническим нокаутом в десятом раунде.
Суммарный заработок бойцов за этот бой составил около 400 миллионов долларов. Причем 300 получил Мейвезер.
All of this talk... Should we race as well?? @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/l3JoMgb1qT— Michael Phelps (@MichaelPhelps) 29 августа 2017 г.