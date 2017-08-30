«Знаешь, больше в Россию мы тебя не пустим» 2 30.08.2017, 12:59

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Евгений Кузьменко

Почему украинцам стоит отказаться от поездок в РФ.

Колумнист издания gordonua.com Евгений Кузьменко рассуждает, почему украинцам стоит отказаться от поездок в Россию, как исчезновение в Беларуси гражданина Украины Павла Гриба может отразиться на планах его соотечественников поехать в РФ на заработки и зачем украинским властям необходимо рассказывать гражданам страны об опасностях, которые несут визиты в Россию:

- Все-таки верно говорил некогда российский премьер-министр Виктор Черномырдин: "Сроду такого не было – и вот опять". Спецоперация ФСБ с завлечением в Беларусь и последующим похищением 19-летнего Павла Гриба вызвала у нас предсказуемо смешанную реакцию.

Одни охают: "Да нет, ну не может такого быть! Не могла Россия такого себе позволить! Это же незаконно, это же в другой стране!".

Другие свирепо хмыкают: "Он бы еще к этой девке на Лубянку поехал! И как таких земля носит? Он что, интернета не читает, новостей не смотрит?".

Этим, другим, я знаю что ответить: ну, влюбился парень; ну, сорвался и поехал, поддался на квалифицированную "разводку". Вы сами-то что, по молодости лет не совершали больших и маленьких глупостей?

А вот как вразумлять первых – признаюсь, не знаю. Потому что быть такими наивными (или того хуже – равнодушными) валенками на четвертом году войны с Россией – для этого в черепной коробке нужно иметь особый, годами устаканенный бардак.

…Не так давно подруга-москвичка пригласила меня к себе в гости. "Приезжай, – говорит, – я вареников налеплю, в Третьяковку свожу, билетов на крутые западные гастрольные группы накуплю. Будешь у меня кататься как сыр в масле".

Звучит заманчиво, правда? Ну, я и ответил канонической фразой из советской кинокомедии.

А поскольку девушка она хорошая (хоть и аполитичная), то слова Андрея Миронова пришлось расшифровать.

– Понимаешь, – начал я, – во-первых, в Москве я себя комфортно никогда не чувствовал. Во-вторых, твоя страна по отношению к Украине – захватчик и агрессор, и до ее полной капитуляции ездить я к вам не собираюсь. На этом можно было бы поставить точку, но есть и пункт третий. Тебе знакомо имя Романа Сущенко?

– Нет, – отвечает она, – а кто это?

– А это такой сотрудник украинского информационного агентства, их корреспондент в Париже. Он приехал в Москву к родственникам, уже не в первый раз. Только на этот раз его арестовала ФСБ. Романа обвинили в шпионаже, назвали "сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины" – и теперь держат за решеткой. Сущенко грозят 20 лет тюрьмы. А у него – двое детей, Юля и Максим. Понимаешь, о чем я?

– Нет, ну это все-таки одиночный случай… Понятно, что ты не любишь Путина, и мы ведем себя у вас по-хамски, и Крым, и Донбасс – но ведь к нам на работу приезжают сотни тысяч украинцев. Их ведь не арестовывают. Работают себе спокойно…

Пришлось прочесть лекцию – про крымских "террористов" всех мастей; преследуемых крымских татар; Сенцова и Кольченко; про директора Украинской библиотеки в Москве; про эту практику "клепать" против людей фиктивные дела – дабы потом иметь человеческий материал для обмена на своих боевиков в украинском плену. А "на десерт" я рассказал умопомрачительную, и при этом правдивую, историю о том, как российские спецслужбы пытались использовать экс-бойцов АТО для проведения терактов в РФ.

Подруга моя только глазами моргала: мол, не знала я этого; неужели правда? Примерно та же гамма эмоций была на лицах немецких обывателей в 1945-м, в самом начале денацификации…

А насчет сотен тысяч украинских гастарбайтеров этой москвичке (а также всем родным и близким этих самых гастарбайтеров) ответил недавно руководитель СБУ Василий Грицак:

– Мы проводим контрразведывательную работу после их возвращения, проводим так называемые контрразведывательные опросы, и мы впечатлены количеством так называемых вербовочных подходов к простым украинцам: не обязательно это должны быть квалифицированные работники… Мы впечатлены количеством вербовочных подходов и задачами, которые ставит перед ними РФ.

И еще:

– Россия ведет активное агентурное проникновение в Украину. Я обращаюсь к украинцам… прошу: пожалуйста, это неправильно сейчас – ехать на заработки в Россию. Я пойму гражданина, который поедет на заработки в Польшу, страны Балтии, Европу, но не в Россию…

Золотые слова. Как по мне, информирование о том, как вербуют наших граждан российские спецслужбы, должно быть одной из главных задач Министерства информационной политики Украины (в просторечии – Минстеця). Украинское общество изобилует аполитичными, равнодушными к судьбе своей страны гражданами, для которых все одно, куда ехать, в Польшу или Россию. Только б хорошие деньги платили…

Таким людям нужно не просто объяснять – вдалбливать. И раз уж не работают аргументы морально-этического характера – следует делать упор на то, какая опасность угрожает тем, кто едет зарабатывать рубли в страну, отобравшую у Украины Крым и воюющую против нас на Донбассе.

Вдалбливать, вдалбливать, вдалбливать. По телевизору, радио, в интернете и печатных изданиях. Может, тогда количество перейдет в качество, и жена гастарбайтера скажет ему, кивнув на сидящих рядом детей:

– Знаешь, больше в Россию мы тебя не пустим. Плевать на деньги – что-нибудь придумаем. Но я не хочу остаться без мужа, а дети – без отца. Ты слышал, как они выманили и выкрали этого 19-летнего украинского мальчика, а теперь держат его в Краснодаре? Вчера по телевизору рассказывали…