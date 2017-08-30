Ольга Майорова: Лицо настоящей бедности по-белорусски 6 30.08.2017, 13:07

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Ольга Майорова

Походы за покупками превратились в настоящее испытание для белорусов.

Прочитала только что пост про бедность. О том, как бабушка покупает кости и говорит, что коту, пишет общественная активистка Ольга Майорова на своей странице в «Фейсбуке».

Ничего, простите, автор поста про бедность не понимает. Настоящая бедность вот:

покупаю я зельц в нашем деревенском магазине. А продавщица советует купить другой, он, правда, на 15 копеек дороже. Я оправдываюсь, говорю, что моим собакенам этот первый больше подойдёт. Она спохватывается (ах да!) и отводит глаза - она-то была свято уверена, что покупаю для себя. Не привыкла еще ко мне, пришлой. А вы говорите... Люди просто воспринимают этот дешевый зельц и ливерку как нормальную еду.

Кстати, у нас в агрогородке два магазина - от райпо и частный. Раньше под запись в долг давали только в райпошном. В этом году у частников как миленьких появилась такая же тетрадочка...