Белорусский экспорт попал в «ловушку» 1 30.08.2017, 13:24

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Потенциал для наращивания экспорта практически исчерпан.

Улучшение ситуации в экономике невозможно без изменения технологической структуры экспорта, увеличения продуктивности и доходности экспортной корзины, включения в глобальные цепочки стоимости, повышения конкурентоспособности имеющихся товаров.

Об этом говорится в новой аналитической работе научного директора Исследовательского центра ИПМ Ирины Точицкой «Показатели экспортной активности Беларуси в 1998–2016 гг.: каковы шансы на рост?», пишет ej.by.

В работе проведен анализ показателей, характеризующих экспортную активность Беларуси за 1998–2016 годы с целью определения того, как изменялись структура и сложность экспортной корзины страны, ее конкурентные преимущества, степень проникновения на внешние рынки, включенность в глобальные цепочки стоимости.

Автор подчеркивает, что несмотря на высокую экспортную ориентированность экономики, в белорусской внешней торговле на протяжении многих лет наблюдалось превышение темпов роста импорта над темпами роста экспорта, результатом чего стал хронический дефицит внешней торговли товарами.

Проведенный анализ показал, что в 1998–2016 годах в структуре экспорта Беларуси произошел существенный сдвиг в сторону товаров, основывающихся на сырье, пишет Ирина Точицкая.

В эти годы доминирующей продукцией, поставляемой Беларусью на внешние рынки, стали топливо, мясо, молоко и продукты питания, химическая продукция и в первую очередь калийные удобрения, а также металлы, то есть товары, имеющие относительно невысокую добавленную стоимость.

В целом в 2016 году они составляли 58.5% от экспортной корзины Беларуси. При этом 80% экспорта в страны ЕС приходится на топливо, древесину, химическую продукцию и металлы.

При сравнении совокупных среднегодовых темпов роста белорусского экспорта по группам товаров с мировыми в ходе исследования было выявлено, что наиболее активно увеличивались поставки той белорусской продукции, мировой экспорт которой рос гораздо меньшими темпами.

По ряду товаров, например, транспортным средствам, он, наоборот, отставал. Следовательно, Беларусь испытывала трудности с приспособлением к динамике мирового спроса, и многие товары, которые были значимыми для белорусской экспортной корзины, не являлись значимыми для мирового экспорта.

«Потеря» высоких технологий

«Изменения, происходившие в экспортной корзине Беларуси, существенно ухудшали ее технологическую структуру. В 2016 году 51% в поставках на внешние рынки страны занимали сырье и продукция, основанная на ресурсах, тогда как в Чехии и Венгрии их доля не превышала 14–18%.

Удельный вес среднетехнологичных товаров в Беларуси за анализируемый период сократился с 41 до 32%, что также не соответствовало тенденциям, наблюдаемым в сопоставимых странах, у которых удельный вес данной продукции увеличивался, достигнув в Чехии и Венгрии в 2016 году 45 и 49% соответственно.

Высокотехнологичные товары практически исчезли из экспортной корзины Беларуси к 2016 году, в то время как Венгрия, Чехия и Польша активно наращивали их экспорт. В результате в Венгрии и Чехии их удельных вес увеличился до 22 и 20% соответственно, а в Польше – до 12%», - говорится в работе.

Как пишет Ирина Точицкая, сдвиги в технологической структуре экспорта являются косвенным показателем эффективности промышленного сектора, его возможности привлекать передовые технологии через ПИИ, увеличивать конкурентоспособность. Они также очень важны вследствие их потенциального влияния на экономический рост.

В ходе изучения данных по белорусскому экспорту выяснилось, что у Беларуси есть проблема с выходом традиционных товаров, уже имеющихся в экспортной корзине, не только на новые рынки, но и на рынки стран-партнеров, куда они не поставляются, о чем свидетельствует низкий индекс проникновения на рынки.

Сокращение экспорта имеющихся товаров на традиционные рынки и исчезновение с них экспортных товаров, вклад которых в динамику экспорта был отрицательным (-21.63%), свидетельствует о неблагоприятных изменениях в экспортной корзине и снижении конкурентоспособности белорусской продукции.

Низкое «выживание» белорусских товаров

«В свою очередь, при поставках новых товаров на рынки у Беларуси наблюдается относительно низкий показатель их «выживания». Только 55% товаров, появившихся в 2000 г., сохранились в экспортной корзине страны к 2016 г. Этот показатель ниже, чем в Польше, где «выживаемость» составила 86%, а также Чехии и Венгрии, у которых процент сохранившихся товарных позиций достигал 65 и 73% соответственно», - говорится в исследовании.

Как подчеркивает экономист, проведенный анализ выявил, что в рамках существующей экспортной корзины Беларусь имеет ограниченный потенциал для наращивания экспорта.

«Улучшение ситуации невозможно без изменения его технологической структуры, увеличения продуктивности/доходности экспортной корзины, включения в глобальные цепочки стоимости, повышения конкурентоспособности имеющихся товаров. Это будет способствовать повышению степени «выживаемости» белорусского экспорта на уже имеющихся рынках и создаст основу для новых конкурентных преимуществ и проникновения на новые» - убеждена Ирина Точицкая.