Юрий Бутусов: В Дагестане ликвидированы два офицера-предателя из крымской СБУ 3 30.08.2017, 13:41

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Скриншот из видеозаписи

В 2016 году оба были награждены в России медалью «За возвращение Крыма».

28 августа в Дагестане во время спецоперации по обезвреживанию так называемой «хасавюртской банды» в перестрелке были убиты два экс-сотрудника спецподразделения СБУ Альфа, которые в 2014 году изменили присяге и перешли на службу к российским оккупантам. Ранее в Украине они были объявлены в розыск. Подробности этой истории в Facebook изложил украинский журналист Юрий Бутусов.

По данным источника, убиты уроженцы Севастополя - подполковник Александр Байбутлов 1977 года рождения и подполковник Денис Ракицкий 1977 года рождения.

«Оба предателя вместе окончили Севастопольский военно-морской институт им. Нахимова, а в марте 2014-го проходили службу в Центре специальных операций СБУ в Севастополе. Ракицкий был командиром группы в отделе, Байбутлов - главным специалистом отдела», - сообщил журналист.

В 2016 году Байбутлова и Ракицкого в России наградили медалью Минобороны РФ «За возвращение Крыма».

«Откуда стала известна информация? А вас тут всех в нашей контрразведке не забывают те, кто остается верен воинской присяге», - подытожил Бутусов.

Как пишет журналист, 90% состава крымских подразделений СБУ перешли на сторону российских оккупантов.