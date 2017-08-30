Стартовала продажа билетов на сольный концерт Лявона Вольского в Минске 30.08.2017, 13:48

Лявон Вольский

Фото: «Наша Ніва»

Вполне возможно, что билеты скоро закончатся.

«Как и было объявлено, продажа билетов стартовала в 12:00. Организаторы говорят, что дело идет очень активно, поэтому лучше не откладывать », - написал музыкант в «Фейсбуке».

Легальных концертов в столице Лявон Вольский не давал более двух лет - музыкант в последнее время выступал либо на закрытых вечеринках, либо на спонтанных акциях (стоит упомянуть его концерт в подземном переходе или просто в поле в микрорайоне Сухарево), либо за границей.

Последние мероприятия Лявона Вольского в Минске прошли 5 августа на пивном фестивале и зимой. Сольных выступлений в Минске у Вольского не было с 2010 года.