закрыть
30 августа 2017, среда, 16:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Украинцы нашли 105 тысяч пачек контрабандных белорусских сигарет

4
  • 30.08.2017, 14:07
  • 2,455

Стоимость находки оценивается почти в 100 тысяч долларов.

Крупную партию белорусских сигарет обнаружили сотрудники Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, сообщается на сайте ведомства.

Рейд проводился в рамках мероприятий по противодействию незаконному перемещению подакцизных товаров. 105 тысяч пачек белорусских сигарет были спрятаны на территории бывшего колхоза в Одесской области.

Там же были обнаружены еще 210 ящиков с сигаретами, которые должны были поступить на реализацию в магазины беспошлинной торговли.

Стоимость находки оценивается почти в 100 тысяч долларов.


Мнение

Послушай Лукашенко и сделай наоборот
Послушай Лукашенко и сделай наоборот Леонид Злотников
Как консолидировать нацию
Как консолидировать нацию Николай Статкевич
Какими будут перемены в Беларуси?
Какими будут перемены в Беларуси? Евгений Афнагель
А што ты зрабіў, каб было лепей?
А што ты зрабіў, каб было лепей? Андрусь Горват


Интервью

Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт