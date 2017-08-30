Украинцы нашли 105 тысяч пачек контрабандных белорусских сигарет 4 30.08.2017, 14:07

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Стоимость находки оценивается почти в 100 тысяч долларов.

Крупную партию белорусских сигарет обнаружили сотрудники Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, сообщается на сайте ведомства.

Рейд проводился в рамках мероприятий по противодействию незаконному перемещению подакцизных товаров. 105 тысяч пачек белорусских сигарет были спрятаны на территории бывшего колхоза в Одесской области.

Там же были обнаружены еще 210 ящиков с сигаретами, которые должны были поступить на реализацию в магазины беспошлинной торговли.

Стоимость находки оценивается почти в 100 тысяч долларов.