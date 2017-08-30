Андрей Шарендо: Побольше бы таких людей, как Алесь Черкашин 30.08.2017, 15:08

Андрей Шарендо

Белорусским патриотам есть с кого брать пример.

28 августа на кладбище в Каменице-Жировицкой под Брестом состоялись памятные мероприятия, которые связаны с очередной годовщиной гибели белорусского добровольца в Украине Алеся Черкашина. Алесь был настоящим патриотом, участвовал в национальном движении. Еще в конце 1990-ых - начале 2000-х он был членом спортивно-патриотической организации «Край». После являлся активистом «Зубра». Алесь прекрасно играл на гитаре. Вместо медиатора использовал патрон. В интернете сохранилось чрезвычайно проникновенное исполнение «Тарасом» песни на стихи Ларисы Гениюш. Алесь Черкашин запомнился тем, что поднял в Песках бело-красно-белый флаг, как символ общей свободы народов Украины и Беларуси.

Каким человеком был Алесь, каким его помнят жители Бреста, должен ли он быть примером для белорусских патриотов – cайт Сharter97.org спросил у координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» и представителя Белорусского Национального Конгресса в Бресте Андрея Шарендо:

- Я хорошо знал Алеся, он был простым парнем, который любил свою страну, активистом Белорусской Христианской Демократии, человеком с Беларусью в сердце. Алесь стал одним из первых белорусских добровольцев, которые откликнулись на зов о помощи братского народа Украины. Никто из его товарищей не знал о том, что Алесь участвует в боевых действиях. Его героическая смерть стала настоящим шоком для жителей Бреста, был простой парень, добрый отзывчивый, а теперь его не стало. Алесь сражался не только за свободу Украины, он сражался за свободу Беларуси. Я знаю, что пройдет время и имя Алеся Черкашина займет достойное место в истории нашей страны.

Над Беларусью уже 23 года довлеет угроза. Имя ей - Лукашенко. Он впустил в нашу страну российские танки, ни во что не ставит наш суверенитет, культуру, традиции. Сегодня перед белорусскими патриотами стоит новый вызов – российская угроза. Но смотря на нашу историю, можно сказать, что белорусы всегда объединялись, когда в их дом приходил враг. Побольше бы таких людей, как Алесь Черкашин. Белорусским патриотам есть с кого брать пример. Пример того, как нужно любить свою страну и народ.