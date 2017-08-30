Жителей Латвии предупредили о риске провокаций во время учений «Запад -2017» 1 30.08.2017, 15:17

Полиция безопасности Латвии намерена усилить контроль за любыми видами военной деятельности.

Полиция безопасности (ПБ) Латвии распространила заявление, в котором предупредило о рисках возможных провокаций во время совместных российско-белорусских учений «Запад — 2017», активная фаза которых приходится на период с 14 по 20 сентября, сообщает delfi.lv.

В этой связи ПБ намерена усилить контроль за любыми видами военной деятельности, а также военными играми. Например, популярным на территории Латвии командным, военно-спортивным играм страйкбол (airsoft), lasertag.

В процессе игр участники имитируют действия различных вооруженных структур выполняя поставленные сценарием задачи. Чтобы игра была более интересной, игрокам предлагается военная форма для маскировки, винтовки оснащенные различными аксессуарами, а также команды, обычно используют тактику военного стиля.

Полиция безопасности подчеркивает, что в играх используются симуляторы боевого оружия, которое визуально не отличается от боевого. Также отмечается, что игроки используют форму, которая визуально напоминает форму бойцов других стран, включая РФ или стран НАТО. При этом на форме зачастую отсутствуют специальные опознавательные знаки, шевроны или нашивки.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».