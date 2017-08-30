Тейлор Свифт побила рекорд Адель на YouTube 30.08.2017, 15:47

Клип на песню Look What You Made Me Do за первые сутки набрал 28 миллионов просмотров.

Популярная американская певица Тейлор Свифт побила рекорд своей британской исполнительницы Адель на YouTube, пишет korrespondent.net.

Новый клип Тейлор Свифт Look What You Made Me Do был представлен на церемонии награждения MTV Video Music Awards и опубликован в YouTube 27 августа. За первые 24 часа он набрал 28 млн просмотров. По состоянию на 29 августа видео посмотрели почти 50 млн раз.

Предыдущий рекорд принадлежал Адель. В 2015 году ее клип Hello набрал 27,7 млн просмотров за первые сутки после публикации.