Андрей Стрижак: Гражданам третьих cтран небезопасно находиться в Беларуси 1 30.08.2017, 15:56

Андрей Стрижак

Фото: Facebook

Cоседи «косятся» на нашу страну, а ФСБ чувствует себя тут как дома.

Как стало известно, в Беларуси пропал 19-летний сын украинского военного капеллана Павел Гриб. Его отец Игорь утверждает, что парень поехал в Беларусь для встречи с девушкой, с которой, якобы, познакомился через Интернет. Однако после пересечения границы украинец пропал.

Российский адвокат Марк Фейгин не исключает того, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб окажется в Краснодаре.

Беларусь уже не раз выдавала граждан третьих стран в РФ: азербайджанского блогера Лапшина, чеченского бойца Амриева.

Лукашенко ведет себя не по-добрососедски: выдает украинских патриотов властям РФ, на территории нашей страны проходят российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Может Украине стоит пересмотреть свои отношения с Беларусью?

Какие «сюрпризы» могут нести поездки в Беларусь гражданам третьих стран, почему ФСБ в Беларуси чувствует себя как дома, как подобные инциденты сказываются на белорусско-украинских отношениях – сайт Сharter97.org спросил у активиста профсоюза РЭП Андрея Стрижака:

- На данном этапе неизвестно, как глубоко Беларусь приняла участие в этом инцинденте. Об этом деле мы можем судить только по тем сведениям, которые появились в открытом доступе. Белорусская сторона пока не опровергла, но и не подтвердила своего участия в данном деле. Если Павел Гриб действительно находится на территории Российской Федерации и въезжал через Беларусь – очень сложно будет опровергать участие белорусской стороны в этом скандале. Одно можно сказать с уверенностью: наша страна вновь оказалась на первых страницах соседних СМИ, c информацией, что гражданам третьих стран небезопасно находиться в Беларуси.

- Президент Украины рассматривает Лукашенко как партнера, но мы видим плоды этого «партнерства». Беларусь выдает украинских патриотов Кремлю, на территории страны проходят белорусско-российские учения «Запад-2017». Как-то не по-добрососедски выходит...

- Не могу говорить за Порошенко. Но учения «Запад-2017» заставляют смотреть на нас с опасением. С одной стороны – в Минске проходят встречи «Нормандского формата», а с другой – Беларусь состоит в военном союзе с Россией, которая является активным участником украинских событий.

Учения «Запад-2017» заставляют наших западных соседей и Украину косо смотреть на Беларусь. Сам сценарий учений не направлен против Киева, но присутствие российскх войск заставляет украинцев нервничать. Это все наносит определенный отпечаток на отношения с Киевом.