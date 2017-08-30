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Выйдет ли минское «Динамо» в плей-офф КХЛ

  • 30.08.2017, 16:03

Хоккейные специалисты сделали интересный прогноз.

Минское «Динамо» начало сезон с трех поражений, а белорусские хоккейные специалисты пытаются предсказать будущее команды. Многие считают, что «бело-синие» весной сыграют в нокаут-раунде. Иные предрекают провал. Давайте взглянем на наиболее авторитетные мнения и попробуем принять какую-то позицию, пишет «Трибуна».

Главный тренер «Юности» на июльском товарищеском турнире в очередной раз победил минского «Динамо» и был счастлив на пресс-конференции. Настолько счастлив, что вновь завел разговор про вторую команду в КХЛ и принялся делать реверансы в адрес нового главного тренера «зубров» Горди Дуайера. Рассказал даже, что тайком проник на «Минск-Арену» и подсмотрел, как канадец тренирует динамовцев.

В передаче «Овертайм» устроили заочный батл между хоккейным агентом Андреем Грумом-Гржимайло и пресс-секретарем «зубров» Романом Стронгиным. Грум-Гржимайло настаивал, что команда стала слабее, с тренером руководители «зубров» не угадали, а новые легионеры не потянут.

Стронгин же, наоборот, уверен в своем клубе. И убежден, что молодые белорусы вырастут, а возрастные хоккеисты сборной поддержат марку.

Главный хоккейный журналист главной спортивной газеты страны считает, что «зубры» будут сражаться за плей-офф до последнего.

Бывший энхаэловец проводит первый сезон в качестве тренера и часто исполняет в тренерском штабе обязанности посредника между Дуайером и журналистами. Разумеется, в выход в плей-офф сам Кольцов верит. Иначе, наверное, уже не работал бы в «Динамо».


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