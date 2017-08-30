Витис Юрконис: Мы делаем все возможное, чтобы себя защитить 30.08.2017, 16:04

ВИТИС ЮРКОНИС

ФОТО: DELFI

Литва собирается направить на оборону более 2 процентов валового внутреннего продукта страны.

О том, почему Вильнюс систематично увеличивает расходы на оборону и каково политическое значение этого процесса, Charter97.org рассказал литовский политолог Витис Юрконис.

- На оборону страны в будущем году правительство Литвы намеревается израсходовать 2,06 проц. ВВП, то есть 873 млн евро. Почему систематично растут расходы на оборону?

- Внимание вопросам безопасности Литва уделяет прежде всего из-за активной и агрессивной политики Кремля в регионе. Именно это стало основной причиной соблюдения правила, согласно которому страны-члены НАТО должны предназначать как минимум 2 проц. ВВП на оборону страны. Если ранее Литва было одной из отстающих в этом плане среди стран Североатлантического Альянса, то сегодня быстро догоняет лидеров и является одним из лидирующих государств. Рост ассигнований на оборону демонстрирует не только реакцию на агрессивную внешнюю политику Кремля, но и понимание, что безопасность нашей страны - это наше дело и наша обязанность.

- То есть растущие расходы на военные нужды имеют и политическое значение?

- Политическая повестка совершенно понятная - своим примером показать готовность защищать свою страну и не увиливать, надеясь на помощь партнеров из НАТО. Конечно, в случае нападения без помощи партнеров мы все равно не обойдемся, но важно продемонстрировать, что мы делаем все возможное, чтобы себя защитить. Также хотелось бы подчеркнуть, что вся динамика роста бюджета на нужды обороны в странах Балтии имеет оборонительный характер и такой рост бюджета является каплей в море по сравнению с тем, что тратится Москвой как в абсолютных цифрах, так и в процентном соотношении.

- Будет ли Литва, по вашему мнению, увеличивать в 2019 – 2020 годах расходы на оборону?

- Желание увеличивать есть, но уверен, что это будет делаться постепенно, так как соревноваться с огромными ресурсами, которые бросает на вооружение Россия не сможет практически ни одна европейская страна. Следовательно, нам нужно, прежде всего, обращать внимание на качество и непрерывность процесса, а не на количество.