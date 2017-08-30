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Строителям БелАЭС урезали зарплаты?

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  • 30.08.2017, 16:25
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Работающим на БелАЭС в российских фирмах белорусам перестали платить зарплату в российских рублях.

Об этом сайту Charter97.org сообщил читатель:

«Белорусам, работающим на АЭС в российских организациях, резко перестали платить российскими рублями и перешли на белорусский рубль. Мол, слишком жирно, надо урезать. Белорусские строители в панике».

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, БелАЭС в Островце, который находится в 50 км от Вильнюса, строит российская корпорация «Росатом». Генеральным подрядчиком по строительству АЭС является Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект».

На июне Сейм Литвы законодательно закрепил, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья жителей Литвы.

Многие эксперты считают строительство Островецкой АЭС в Беларуси - проектом абсолютно политическим.


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